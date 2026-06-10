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Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD

Rene Pârșan
Radu Miruță
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Radu Miruță contestă independența unor propuneri de miniștri din Cabinetul pe care îl meștereste Eugen Tomac. Ministrul a afirmat că partidul său nu va susține o formulă guvernamentală în care PSD ar avea influență, directă sau indirectă.

„Înțeleg că sunt unii oameni care sunt într-o relație absolut directă cu PSD, cu ministerele în care PSD are interese majore. USR are o decizie în momentul de față de a nu susține o formațiune în guvern care are legătură cu PSD”, a declarat Radu Miruță la TVR Info.

Condițiile USR

Liderul USR a subliniat că formațiunea va sprijini doar un executiv care continuă reformele începute și procesul de restructurare a instituțiilor publice.

„USR susține doar „un guvern care să ne convingă că duce mai departe abordarea curajoasă de a spune ce e da, da, ce e nu, nu, ce e corect aplaudat, ce e incorrect tras pe margine, de a continua această abordare de a face curățenii în instituțiile statului. Și nu e o chestiune prea profundă a fi analizată””, a afirmat Miruță.

Frâna PSD

Ministrul interimar al Apărării a făcut referire și la motivele care au dus la căderea Guvernului Bolojan, susținând că PSD s-a opus măsurilor de reformă și restructurare.

„Am ajuns în această situație trecând o moțiune de cenzură pentru că Partidul Social-Democrat a început să simtă usturimea acestei curățenii (…) PSD are multe fețe. Atunci când e vorba de a împărți politic, scot carnetul de partid”, a ezumat Miruță.

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