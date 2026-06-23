Năsui explică de ce e bine că nu a trecut de Parlament un guvern cu puteri depline

Claudiu Năsui a explicat, într-o postare pe Facebook, de ce „este un lucru foarte bun pentru România” că nu a trecut de Parlament un guvern cu puteri depline.

Claudiu Năsui susține că respingerea unui guvern cu puteri depline este benefică pentru România. El afirmă că Executivul nu mai poate modifica legile prin ordonanțe. În opinia sa, eventualele majorări de taxe vor trebui aprobate în Parlament. Claudiu Năsui spune că reducerea deficitului ar trebui realizată prin tăierea cheltuielilor, nu prin creșterea taxelor.

Năsui: „Guvernul poate face tot ce putea face înainte, mai puțin să schimbe legea după bunul plac”

Vă reamintim că seara trecută Cabinetul Veștea a eșuat în Parlament, neîntrunind voturile necesare. Adrian Veștea ar fi trebuit să aibă minimum 233 de voturi, pentru a putea ca noul guvern să fie instalat. Din cele 212 voturi exprimate, 189 au fost „pentru” și 23 „împotrivă”.

„Faptul că nu a trecut un guvern cu puteri depline este un lucru foarte bun pentru România.

România are deja un guvern. Nu are un guvern care să mai poată da Ordonanțe, dar are un guvern.

Guvernul poate face tot ce putea face înainte, mai puțin să schimbe legea după bunul plac.

Ne aliniem astfel, involuntar, majorității țărilor din UE unde legea se face la parlament și nu la guvern.

O reformă pe care clasa politică a făcut-o fără să vrea.

Fără să vrea, dar care rezultă din blocajul politic.

Dar este foarte bine, măcar așa să mai facem și noi o reformă în adevăratul sens al cuvântului.

Iar asta, pentru statul român, este chiar o revoluție.

Cum să facă parlamentul legea și nu guvernul?

E foarte bine pentru că creșterile de taxe de obicei vin prin ordonanțe sau asumări de răspunderi. Niciuna nu mai poate fi folosită.

Acum vrei să mai crești taxele? Trebuie să treci prin parlament. Iar asta este mult mai greu.

Dacă actualul guvern va vrea să mai scadă deficitul, chiar va trebui să taie cheltuieli”, a scris Claudiu Năsui pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook