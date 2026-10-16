Nicușor Dan a cerut ajutor pentru securitatea la Marea Neagră, în cadrul Consiliului European. Statul membru care a răspuns solicitării

România a solicitat sprijin în contextul situației de securitate de la Marea Neagră, până la sosirea echipamentelor deja comandate, iar Franța s-a oferit să acorde ajutor, a declarat vineri, la Bruxelles, președintele Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului European.

Șeful statului a vorbit și despre aderarea Republicii Moldova la UE, viitorul buget european, prețurile la energie, competitivitate și migrație.

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Nicușor Dan a precizat că situația de securitate, războiul din Ucraina și amenințările hibride asupra statelor din vecinătate s-au aflat printre subiectele discutate de liderii europeni.

Am solicitat ajutor pentru situația de la Marea Neagră

Președintele a făcut o paralelă între evenimentele recente de la Marea Neagră și situația de la granița dunăreană a României, unde au existat probleme provocate de drone provenite dinspre Ucraina.

„Și, evident, situația de securitate, Ucraina și războiul hibrid, inclusiv afectarea țărilor vecine, printre care România, în care a existat o discuție despre evenimentele recente la Marea Neagră și în care, așa cum am făcut în urmă cu aproape un an, când aveam problemele la granița pe Dunăre cu dronele care erau deviate dinspre Ucraina, am solicitat ajutor până când echipamentele pe care noi le-am comandat pe SAFE vor veni în România”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, partea franceză a răspuns deja solicitării, fiind inițiate discuții la nivel tehnic pentru stabilirea necesităților României.

„Și deja am avut o discuție cu echipa tehnică a Franței, care s-au oferit să ne ajute cu echipamentele necesare și să înțeleagă mai bine care sunt necesitățile pe care le avem la Marea Neagră”, a spus șeful statului.

În marja reuniunii, Nicușor Dan a avut, de asemenea, discuții cu premierul Bulgariei, secretarul general al NATO, președintele Franței și premierul Greciei.

Nicușor Dan: Nu au existat obiecții din partea statelor membre pentru aderarea Republicii Moldova la UE

Un alt subiect important pentru România a fost extinderea Uniunii Europene și parcursul Republicii Moldova. Nicușor Dan a afirmat că nu au fost formulate obiecții din partea statelor membre față de calendarul care ar permite deschiderea ultimelor două capitole de negociere în cursul acestui an.

„O dezbatere pe extindere și aici, evident, interesul nostru pentru Moldova și procesul de aderare la Uniunea Europeană. După cum știți, au fost deschise patru din cele șase capitole de negociere ultimele două săptămâni astea și concluzia dezbaterii a fost că nu există impedimente pentru ca cele două capitole rămase să fie deschise în cursul acestui an”, a declarat președintele.

Șeful statului a adăugat:

„Nu au existat obiecții din partea statelor membre pentru acest calendar, care va permite apoi Moldovei să desfășoare procesul de aderare, și toată lumea foarte mulțumită de progresele pe reforme pe care Moldova le face.”

România vrea un buget european mai ambițios

Discuțiile de la Bruxelles au vizat și viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Nicușor Dan a plasat România în tabăra statelor care susțin un buget european mai consistent, în opoziție cu țările considerate „frugale”, care solicită limitarea cheltuielilor.

„O discuție foarte consistentă pe viitorul buget al Uniunii, cadrul financiar multianual, cu, evident, cele două poziții pe care le cunoașteți: statele, așa-zis, frugale, care doresc o reducere a cheltuielilor, evident presate de cetățenii din respectivele state. Pe de altă parte, așa-numiții Prieteni ai Coeziunii, printre care și România”, a afirmat Nicușor Dan.

România și Italia, a precizat președintele, coordonează grupul statelor care pledează pentru creșterea ambiției financiare a Uniunii.

„După cum știți, am avut o reuniune pregătitoare ieri dimineață. România și Italia coordonează acest grup care dorește bugete mai ambițioase. Un buget mai ambițios al Uniunii pentru 2028-2034”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan: Prețurile la energie pentru cetățeni și companii trebuie să fie cât mai mici

Competitivitatea economiei europene a reprezentat un alt punct important al reuniunii. Potrivit președintelui, există consens în privința reducerii birocrației europene, însă persistă diferențe privind echilibrul dintre politicile climatice și protejarea industriei.

Nicușor Dan a plasat explicit România de partea statelor care insistă asupra competitivității industriei și reducerii costurilor energetice.

„România este în a doua categorie, evident că chestiunile de mediu sunt importante, dar într-o perioadă de criză energetică e important ca și cetățenii și companiile să aibă prețuri cât mai mici la energie, ele fiind deja destul de mari din cauza factorilor internaționali”, a declarat președintele.

În privința migrației, șeful statului a afirmat că opiniile statelor membre continuă să difere, dar că au fost constatate progrese în reducerea fenomenului în urma măsurilor adoptate la nivel european.