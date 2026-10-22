Nicușor Dan a făcut un maraton în presa americană. În a patra apariție în două zile, președintele vorbește despre atacurile din Marea Neagră: „Rusia încearcă să escaladeze războiul în alte țări europene”

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu acordat postului american de televiziune NewsNation, că Rusia încearcă să extindă conflictul din Ucraina către alte state europene. Șeful statului a făcut referire atât la incidentele cu drone ajunse pe teritoriul României, cât și la atacurile recente asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

Interviul a fost acordat emisiunii „Morning in America”, difuzată de NewsNation și este a patra sa apariție în presa americană, în ultimele două zile.

Nicușor Dan: „Rusia încearcă să escaladeze conflictul către alte țări europene”

Jurnalista americană a amintit că cel puțin șapte nave au fost lovite în ultimele săptămâni, iar mai mulți marinari au murit sau sunt dați dispăruți. În acest context, l-a întrebat pe președintele României dacă Rusia încearcă să testeze capacitatea de reacție a NATO.

„În primul rând, în ultimii doi ani am avut numeroase incidente în care drone au ajuns pe teritoriul nostru, putem spune, în mod accidental.

Ceea ce s-a întâmplat în ultima lună este ceva nou, pentru că, dacă o navă este vizată și lovită pe apă, înseamnă că a fost, de fapt, țintită.

Evaluarea mea este că Rusia încearcă să escaladeze conflictul către alte țări europene. Există și alte evenimente în țările europene.

Iar răspunsul nostru trebuie să fie să rămânem calmi și să ne îmbunătățim capacitățile, astfel încât să putem, așa cum am făcut deja, să doborâm dronele care apar”, a declarat Nicușor Dan.

Ce spune președintele despre implicarea Rusiei în atacurile din Marea Neagră

Întrebat dacă are îndoieli că Rusia s-ar afla în spatele atacurilor și de ce Moscova ar încerca să testeze reacția României, președintele Nicușor Dan a precizat că există diferențe între incidentele cu drone de pe teritoriul țării și cele din Marea Neagră, în ceea ce privește probele disponibile.

„Așa cum am spus, am avut foarte multe drone care au căzut pe teritoriul României. Am putut constata că acestea au fost deviate accidental de apărarea antiaeriană ucraineană. Iar în cazul a zeci dintre acestea putem spune cu certitudine că sunt rusești.

În ceea ce privește evenimentele din Marea Neagră, acestea sunt încă foarte recente pentru a putea formula o concluzie cu un grad ridicat de probabilitate.

Dar ele au afectat un coridor maritim care a fost folosit și este folosit de Ucraina pentru transportul mărfurilor sale, al cerealelor.Prin urmare, putem suspecta că sunt drone rusești. Desigur, investigațiile sunt în desfășurare în acest moment”, a precizat președintele României.

România nu a invocat Articolul 5 al NATO. Nicușor Dan spune că aliații au discutat deja situația

În același interviu s-a discutat și despre posibilitatea ca atacurile asupra navelor din apele românești să fie considerate atacuri împotriva teritoriului NATO.

Jurnalista l-a întrebat direct pe Nicușor Dan dacă România ia în calcul invocarea Articolului 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, care stabilește principiul apărării colective.

Președintele a explicat că au avut deja loc discuții între aliați și că, în acest moment, nu a fost necesară declanșarea unei proceduri formale de asemenea amploare.

„Au existat deja discuții în interiorul NATO. Așadar, nu a fost nevoie. Suntem parteneri, nu este nevoie să facem ceva extrem de formal.

Discuțiile au avut deja loc. Și, așa cum s-a întâmplat și acum un an, când am avut probleme cu dronele aeriene care au ajuns pe teritoriul nostru, am obținut un anumit sprijin pentru apărarea noastră, prin anumite capabilități”, a explicat șeful statului.

„Trebuie să spun că, în cadrul acestui program european SAFE, am comandat deja foarte multe echipamente pentru a fi bine protejați.

Și avem nevoie doar de puțin ajutor în această perioadă temporară, până când vom dobândi capabilitățile definitive”, a declarat președintele.

Ce spune Nicușor Dan despre condițiile unui acord de pace

Jurnalista NewsNation l-a întrebat pe șeful statului cum ar trebui să arate un acord de pace acceptabil din perspectiva Bucureștiului, în condițiile în care România este stat vecin cu Ucraina.

„Nu este vorba despre România. Desigur, noi ne dorim ca războiul să se încheie. Dar întrebarea privește teritoriul ucrainean și ultimul cuvânt trebuie să aparțină ucrainenilor, președintelui ucrainean și, desigur, cetățenilor ucraineni”, a declarat șeful statului.

În ultima parte a interviului, jurnalista l-a întrebat pe președintele României despre acordul negociat de Donald Trump pentru reluarea achizițiilor de motorină rusească și despre posibilitatea ca înțelegerea comercială să îngreuneze negocierile pentru încetarea războiului.

„Sunt, desigur, două subiecte diferite. În primul rând, avem războiul din Ucraina. În al doilea rând, avem o criză energetică globală. Și trebuie să privim simultan ambele crize. În ceea ce ne privește, România va continua să sprijine Ucraina și sperăm la încheierea întregii situații globale care afectează prețurile energiei”, a declarat Nicușor Dan.