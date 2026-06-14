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Nicușor Dan îi dă șah lui Ilie Bolojan. Îl desemnează premier pe Adrian Veștea, unul din greii PNL

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Președintele Nicușor Dan a susținut duminică dimineața o conferință de presă prin intermediul căreia a anunțat că îl desemnează pe Adrian Veștea premier al României, după ce varianta Eugen Tomac nu a fost agreată de partide.

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Adrian Veștea de la PNL este noul premier desemnat de Nicușor Dan

Șeful statului a transmis că îl consideră pe Veștea potrivit pentru funcție, considerând că acesta a parcurs, până în acest punct, toate etapele administrative.

Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul și, în aceste condiții, îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. A parcurs toate etapele administrative, a fost un ministru de succes, este o persoană care a atras fonduri europene, preocupată de dezvoltare. A dezvoltat Aeroportul din Brașov, care este un succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, cu valori, o persoană de dialog și, nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete.

Sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină”, a spus Nicușor Dan.

”Nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea”

Totodată, președintele României a ținut să îi mulțumească lui Eugen Tomac pentru seriozitate și ”asumarea responsabilității”, într-un moment de criză politică.

Vreau să îi mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitate, asumare și responsabilitate. Nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție, însă este clar că o soluție politică este cea potrivită.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din Guvern, oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să își lase parcursul profesional pentru a veni în Guvernul României”, a declarat Nicușor Dan.

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