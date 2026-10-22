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Nicușor Dan, reacție după cele două incidente grave din școli. Președintele cere măsuri pentru siguranța copiilor, inclusiv în mediul online: ”Regulile și legile nu sunt suficiente”

Nicușor Dan, reacție după cele două incidente grave din școli. Președintele cere măsuri pentru siguranța copiilor, inclusiv în mediul online: ”Regulile și legile nu sunt suficiente”
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Nicușor Dan a reacționat după cele două incidente grave petrecute în școli în mai puțin de o săptămână. Președintele atrage atenția că regulile împotriva bullyingului nu sunt suficiente dacă nu sunt aplicate în viața de zi cu zi. Șeful statului cere intervenție încă de la primele semne de violență, acces real la consiliere psihologică și măsuri pentru protejarea minorilor în mediul online.

Nicușor Dan, despre violența din școli: „Două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm”

Într-o postare publicată pe Facebook, Nicușor Dan atrage atenția asupra gravității celor două incidente înregistrate în unitățile de învățământ într-un interval scurt.

„Două incidente grave în școli, în mai puțin de o săptămână. Două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan susține că, deși în ultimii ani au existat progrese în ceea ce privește înțelegerea și combaterea fenomenului de bullying, acestea nu sunt suficiente în absența unor intervenții concrete.

„În ultimii ani, am progresat în înțelegerea și combaterea bullyingului. Dar regulile și legile, absolut necesare, nu sunt suficiente dacă nu se aplică în viața de zi cu zi. Este nevoie de mai multă atenție la ce se întâmplă între copii, de intervenție la primele semne și de preocupare pentru cauzele violenței, nu doar pentru consecințele care pot fi devastatoare”, a scris Nicușor Dan.

Ce spune președintele despre rolul profesorilor și al părinților în prevenirea violenței

Șeful statului consideră că relația dintre profesori, părinți și elevi trebuie să se bazeze pe încredere și comunicare, astfel încât copiii să poată semnala problemele cu care se confruntă înainte ca acestea să devină mai grave.

„Relația de încredere dintre profesori, părinți și copii contează enorm. Un dialog deschis, încrederea și disponibilitatea de a lua în serios ceea ce ne spun copiii pot face diferența înainte ca lucrurile să ajungă într-un punct fără întoarcere”, a transmis președintele.

Nicușor Dan atrage atenția și asupra responsabilității cadrelor didactice în identificarea și semnalarea comportamentelor agresive.

Diriginții, profesorii consilieri școlari și toate cadrele didactice au un rol esențial în recunoașterea și semnalarea acestor comportamente. La fel de important este ca elevii să știe că pot cere ajutor și că vor fi ascultați, fără teama de represalii sau de victimizare ulterioară”, a mai scris Nicușor Dan.

Nicușor Dan atrage atenția și asupra violenței din mediul online

În mesajul său, președintele avertizează că fenomenul violenței în rândul copiilor nu se limitează la spațiul școlar, ci se extinde și în mediul virtual.

„Copiii noștri cresc astăzi între două lumi, cea reală și cea virtuală. Pentru mulți dintre ei, granița dintre ele aproape că nu mai există. Violența, hărțuirea și agresivitatea nu mai sunt doar în curtea școlii, ci și pe ecranele pe care le privesc zilnic”, a afirmat Nicușor Dan.

„Fiecare copil are dreptul să învețe într-un mediu sigur, să fie protejat de violență și să primească sprijin atunci când are nevoie. Aceste drepturi trebuie respectate atât în lumea reală, cât și în mediul online. Siguranța copiilor în mediul online trebuie să ne preocupe și e nevoie de soluții care să reiasă din dialogul autorităților, specialiștilor, profesorilor, părinților și elevilor”, a transmis șeful statului.

Ce măsuri consideră necesare Nicușor Dan

În final, Nicușor Dan enumeră direcțiile pe care le consideră necesare pentru creșterea siguranței elevilor.

„Avem nevoie de școli mai sigure, de profesori sprijiniți și pregătiți să intervină, de acces real la consiliere psihologică, dar și de măsuri pentru protecția minorilor în utilizarea spațiului online”, a încheiat Nicușor Dan.

Comentarii 1
  • Maria Pal.

    Din păcate așa se întâmplă când politica „laissez faire” a fost implementată și super promovată pentru grupele de vârstă nepotrivite… bine că adulții au îngrădiri care mai de care mai „deștepte”…

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