Nicușor Dan, semnal de alarmă privind securitatea cibernetică: ”Observăm că a devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci pentru a acoperi o singură voce legitimă”

Nicușor Dan a participat astăzi la „Bucharest Cybersecurity Conference 2026”. După eveniment, președintele României a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook și a subliniat că rețelele sociale reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru democrația actuală, întrucât vocile legitime pot fi acoperite de mesaje amplificate artificial sau susținute financiar.

Nicușor Dan: ”Observăm că a devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci pentru a acoperi o singură voce legitimă”

Nicușor Dan consideră că principiul democratic „o persoană, o voce, un vot” trebuie protejat, fără a afecta libertatea de exprimare și de asociere și a subliniat că protestul este un mijloc democratic legitim, însă dialogul și compromisul sunt esențiale pentru depășirea polarizării și atingerea consensului în societate.

Șeful statului subliniază că statul de drept presupune instituții care se controlează reciproc, pentru a preveni abaterile și pentru a funcționa mai bine în beneficiul cetățenilor.

”Cea mai mare provocare cu care se confruntă democrația în zilele noastre este comunicarea pe rețelele sociale. Acesta este unul dintre mesajele pe care am ținut neapărat să le transmit astăzi, cu ocazia discuțiilor despre statul de drept în cadrul forumului Statului de Drept. Cum ne asigurăm că principiul fundamental al democrației, „o persoană, o voce, un vot”, este păstrat, fără a submina libertatea de exprimare și de asociere?

Observăm că a devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci pentru a acoperi o singură voce legitimă, iar aceasta este o problemă asupra căreia fiecare dintre noi, preocupați de democrație și statul de drept, trebuie să reflecteze. Statul de drept nu poate exista fără aspirația societății către mecanisme care să reglementeze corect relațiile dintre oameni, stat și instituții.

Atât protestul, cât și protestul sunt mijloace democratice legitime și trebuie folosite — doar că există și o nevoie de dialog și compromis pentru a ajunge la consens. Altfel, avem o societate în care fiecare bulă rămâne cu propriul său țipăt, care nu poate oferi premisele pentru construirea unei democrații care să alinieze instituțiile și regulile cu aspirațiile oamenilor.

Statul de drept înseamnă, într-un limbaj mai accesibil, statul de drept. Este important să creăm o societate în care instituțiile să se controleze reciproc, pentru a preveni abaterile și a se ajuta reciproc să funcționeze mai bine, în beneficiul cetățeanului”, a scris Nicușor Dan, pe X.