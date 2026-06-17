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Noile nume vehiculate în Guvernul Veștea. Cine sunt liberalii care sfidează amenințările lui Bolojan

Adina AnghelescuRuxandra Radulescu
Noile nume vehiculate în Guvernul Veștea. Cine sunt liberalii care sfidează amenințările lui Bolojan
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Noi nume de politicieni se prefigurează pentru formarea viitorului Guvern Veștea, afirmă surse Gândul. Printre cei care ar urma să facă parte din Cabinet se numără alți trei liberali, dar și independenți.

Unii membrii PNL ar alege să ignore amenințările cu excluderea din partid ale liderului Bolojan și ar fi acceptat deja să preia ministerele din viitorul cabinet Veștea. Trei dintre numele vehiculate aparțin unor liberali, care aleg să ignore avertismentul liderului de partid Bolojan și s-au aliniat în spatele lui Veștea.

Liberalul Alexandru Nazare rămâne la Ministerul Finanțelor, iar senatorul PNL Sorin Cîmpeanu va fi la Ministerul Apărării. De asemenea, deputata PNL Alina Gorghiu ar fi în cărți pentru preluarea unui portofoliu, din viitorul Guvern Veștea. Pe listă figurează și un independent, Luca Niculescu pentru Ministerul Afacerilor Interne.

Cîmpeanu ar fi refuzat, însă portofoliul de Apărare, afirmă sursele.

Alexandru Nazare, propus la Finanțe, implicat în scandalul achiziției de vaccinuri din timpul pandemiei

Alexandru Nazare ar urma să-și mențină funcția de ministru al Finanțelor și în Guvernul Veștea. Senatorul liberal, a preluat portofoliul de la Finanțe, în 2025, în Guvernul Bolojan. În prezent, ocupă interimar funcția, după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură.

După demisia din februarie 2012 a Guvernului Boc, Alexandru Nazare a fost numit în funcția de ministru al Transporturilor, în Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu.

În anul 2019, a devenit consilier la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, iar în a fost reales ca membru în Parlamentul României.

La finalul anului 2020, Alexandru Nazare a fost învestit în funcția de ministru al finanțelor în Guvernul Cîțu. Nazare a fost demis din funcție, șase luni mai târziu, în urma scandalului achiziției de vaccinuri anti- Covid, în timpul pandemiei.

Sorin Cîmpeanu, fost ministru al Educației, a făcut parte din trei partide

Sorin Cîmpeanu, propus de Veștea la cârma Ministerului Apărării, funcție pe care ar fi refuzat-o, a fost ministru al Educației în Guvernul Ponta. Acesta s-a ocupat de portofoliul de la Educație și în Guvernul lui Florin Cîțu și al lui Nicolae Ciucă.

Pe 5 noiembrie 2015, Sorin Cîmpeanu a fost desemnat premier interimar de președintele Klaus Iohannis, după demisia lui Victor Ponta, în contextul tragediei clubul Colectiv. Ulterior, pe 9 noiembrie, Iohannis l-a numit pe Cîmpeanu în funcțiile de viceprim-ministru și ministru de Interne interimar, după demisia lui Gabriel Oprea.

Acesta a ajuns senator în Partidul Național Liberal în 2020, iar până la acel moment a trecut prin alte două partide, Partidului Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE), și Partidul Pro-România, pe care l-a fondat alături de Victor Ponta.

Alina Gorghiu a fost ministru al Justiției în Guvernul Ciolacu

Deputata PNL Alina Gorghiu, al cărei nume se prefigurează în Guvernul Veștea, a fost consilier local pentru București, sector 5.

La alegerile legislative din 2008 a obținut un loc de parlamentar în Camera Deputaților în colegiul 22 din București, iar în 2012 a obținut un nou mandat în Parlament. În 2016 devine senator de Timiș, iar în decembrie 2014 devine președinte al Partidului Național Liberal.

Aceasta a fost ministru al Justiției între 15 iunie 2023 și 23 decembrie 2024 în Guvernul Marcel Ciolacu.

Luca Niculescu este actual secretar de stat la MAE

Luca Niculescu, candidatul independent pe care Adrian Veștea l-ar vrea la Ministerul Afacerilor Externe, ocupă, în prezent, funcția de Secretar de Stat în cadrul MAE.

Acesta ocupă și funcția de Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Între 2016 – 2022, Luca Niculescu a fost Ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra.  Niculescu a fost și Președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF) între 2019-2022.

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