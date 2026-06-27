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Oana Gheorghiu susține că PSD încearcă să transfere vina asupra altor partide, după ce „au aruncat România în haos”. Acuzațiile vicepremierului demis

Oana Gheorghiu susține că PSD încearcă să transfere vina asupra altor partide, după ce „au aruncat România în haos”. Acuzațiile vicepremierului demis
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Oana Gheorghiu a publicat un mesaj dur pe rețelele sociale, în care acuză PSD că este responsabil pentru criza politică și pentru blocajul din jurul formării Guvernului. Aceasta susține că social-democrații încearcă să transfere vina asupra altor partide, după ce „au aruncat România în haos”.

Oana Gheorghiu: „PSD a aruncat România în criză”

În postarea publicată pe Facebook, Oana Gheorghiu afirmă că actuala situație politică este consecința deciziilor luate de PSD, despre care spune că și-a provocat singur eșecul.

„PSD a aruncat România în criză dărâmând Guvernul din care ei înșiși făceau parte. PSD a avut două tentative eșuate de a instala un nou guvern, folosindu-se de interpuși. PSD s-a dus cu căciula în mână la sediul partidului extremist AUR ca să cerșească voturi”, a scris aceasta.

Totodată, ea susține că social-democrații au urmărit să obțină controlul total asupra puterii, fără a oferi garanții privind măsurile pe care le-ar fi luat.

„PSD a cerut să i se dea toată puterea, fără nicio condiție și fără nicio garanție că vor lua deciziile bune pentru România. După toate astea, PSD încearcă astăzi, în mod pueril, să arunce vina pe alții pentru eșecul lor și pentru haosul în care au aruncat România”, a mai transmis Oana Gheorghiu.

„Lupta este între cei care vor eliminarea privilegiilor și gașca privilegiaților”

În finalul mesajului, Oana Gheorghiu susține că disputa politică actuală depășește confruntarea dintre liderii partidelor și reprezintă o luptă împotriva privilegiilor.

„Lupta de azi nu e între Bolojan și Grindeanu. Lupta de azi nu e între partidele de dreapta și PSD. Lupta de azi e între cei care vor eliminarea privilegiilor și gașca privilegiaților care prăduiesc România”, a încheiat aceasta.

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