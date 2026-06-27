Olguța Vasilescu îl critică dur pe Bolojan pentru dezastrul economic și îl ironizează: „Continuă să se creadă reformatorul”

Lia Olguța Vasilescu a lansat o serie de critici la adresa lui Ilie Bolojan, într-o intervenție la România TV, susținând că acesta ar urmări menținerea la guvernare și că ar bloca formarea unui executiv stabil prin pozițiile adoptate în negocieri.

Olguța Vasilescu susține că Ilie Bolojan urmărește să rămână la guvernare până în septembrie

Lia Olguța Vasilescu a afirmat că Ilie Bolojan ar fi schimbat pozițiile politice în funcție de context, cu scopul de a rămâne în funcții executive.

„Singurul lui plan a fost să rămână la guvernare. De asta l-a mințit și pe președinte, i-a spus inițial că va accepta un guvern tehnocrat, după a spus că sunt niște PSD-iști vopsiți pe acolo.

De fiecare dată și-a căutat tot felul de argumente să nu voteze un guvern, pentru că vrea să rămână acolo până în septembrie, deși nu mai are puteri depline. Totuși, poate să semneze niște contracte…”, a declarat Vasilescu.

Olguța Vasilescu îl atacă pe Ilie Bolojan: ”Se crede reformatorul acestei țări”

Aceasta a continuat cu noi acuzații la adresa lui Bolojan, susținând că stilul său de conducere ar exclude opiniile celorlalți membri din echipă și că rezultatele economice ar indica o deteriorare a situației.

„Noi n-am avut nicio problemă cu PNL, problema este Bolojan, care nu poate să fie într-o echipă în care și ceilalți să aibă o părere.

Îl vedeți și acum că se consideră singurul reformator în viață și singurul care poate scoate România din colaps…

Față de anul trecut, toți indicatorii sunt la dublu negativ: inflație mai mare, consumul a scăzut dramatic, sunt deja trei trimestre de scădere negativă. Cu toate acestea, el continuă să se creadă reformatorul acestei țări”