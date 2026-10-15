Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține, într-o postare pe rețelele sociale, că Europa este învinsă economic de propriile guverne și de Comisia Europeană. Acesta subliniază că suprareglementarea industriei auto, costurile suplimentare impuse producătorilor și politicile europene de protecție comercială afectează competitivitatea economiei și cresc prețurile pentru consumatori.

Într-o postare publicată pe Facebook, Peiu susține că noile obligații impuse industriei auto vor crește costurile de producție, iar măsurile comerciale pregătite de Comisia Europeană nu vor rezolva problemele de competitivitate ale producătorilor europeni.

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Liderul senatorilor AUR își începe argumentația cu numărul mare de reglementări pe care industria auto europeană va trebui să le respecte în următorii ani. În opinia sa, noile obligații vor pune presiune suplimentară asupra producătorilor și vor afecta direct prețurile plătite de cumpărători.

„În următorii trei ani, în UE devin obligatorii peste 100 de reglementări noi doar în industria auto. Doar introducerea acestor noi obligații va scumpi o mașină ieftină precum Dacia cu 1000 euro/an”, afirmă Petrișor Peiu.

Petrișor Peiu critică strategia Comisiei Europene față de producătorii chinezi

Peiu critică și soluția pe care, în opinia sa, Comisia Europeană o pregătește pentru protejarea industriei auto europene în fața concurenței din China. Senatorul descrie această abordare drept o formă de protecționism, care ar limita accesul producătorilor chinezi pe piața europeană și i-ar determina să investească în producție în UE.

„Ce cale de apărare credeți că a găsit Comisia Europeană: protecționismul, adică un acord comercial cu China pentru a limita vânzările mașinilor chinezești și a-i obliga pe chinezi să investească în producție aici”.

În opinia sa, o astfel de strategie nu rezolvă cauzele pierderii de competitivitate, ci încearcă să protejeze producătorii europeni de concurența externă.

„De ce este o prostie ceea ce face Comisia Europeană? Simplu, pentru că ea se gândește să apere de concurență un grup de 6-7 fabricanți europeni, nu cele câteva sute de milioane de consumatori europeni!”.

Petrișor Peiu: „Soluția este piața liberă și de-reglementarea”

Senatorul AUR mai spune că UE nu își poate recâștiga competitivitatea fără o schimbare a direcției economice. Acesta propune reducerea intervenției legislative și stimularea concurenței pe piață.

„Europa nu poate ieși din pierderea de competitivitate, dar în același timp să continue să suprareglementeze! Soluția este piața liberă și de-reglementarea”, susține Peiu.

Acesta avertizează că producătorii europeni riscă să ajungă în proprietatea unor companii din afara Uniunii Europene, în timp ce consumatorii vor plăti din ce în ce mai mult pentru autoturisme.

„Ceea ce face acum Comisia Europeană va avea un final cât se poate de previzibil: producătorii europeni auto vor fi cumpărați de companii din China/Japonia/SUA/Coreea, iar consumatorii europeni vor plăti din ce în ce mai mult pentru autoturisme”.

Senatorul AUR îl critică pe comisarul european Maroš Šefčovič

Peiu își îndreaptă apoi criticile către Maroš Šefčovič, comisarul european pentru comerț și securitate economică. Senatorul pune sub semnul întrebării pregătirea și experiența profesională a oficialului slovac, căruia îi reproșează lipsa unei cariere în economia reală. Acesta vorbește despre studiile lui Šefčovič la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova, unde acesta a învățat între 1985 și 1990. Peiu amintește și că oficialul slovac s-a înscris în Partidul Comunist în iunie 1989.

„Cine credeți ca ia aceste decizii minunate? Comisari europeni care se ocupa cu politica de tineri și care nu au lucrat o zi vreodată în economia reală: Maroš Šefčovič (născut la 24 iulie 1966) este un politician slovac, care ocupă funcția de comisar european pentru comerț și securitate economică. Unde a studiat acesta? Omul si-a făcut studiile în Rusia, la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova, între 1985 și 1990. S-a înscris în Partidul Comunist în iunie 1989!”.

De asemenea, Petrișor Peiu susține că oficialul european a „îngropat speranțele industriale ale Europei și competitivitatea economiei continentale”. În opinia sa, Šefčovič a contribuit la prăbușirea sectorului energetic și la triplarea prețului energiei.