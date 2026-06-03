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Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: „Guvernul îi atribuie, fără licitație, un contract de 1 miliard de lei unei firme deținute în principal de un concitadin al premierului”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: „Guvernul îi atribuie, fără licitație, un contract de 1 miliard de lei unei firme deținute în principal de un concitadin al premierului”
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Senatorul AUR Petrișor Peiu atrage atenția asupra atribuirii unui contract în valoare de 196 de milioane de euro pentru dezvoltarea unei platforme de tip LLM destinată securității cibernetice, susținând că decizia ridică semne de întrebare privind transparența, concurența și utilizarea banilor împrumutați de România prin programul SAFE.

Acesta avertizează că legislația adoptată în numele urgențelor europene permite atribuirea unor contracte de amploare fără licitație și creează situații care, în opinia sa, sunt incompatibile cu principiile unei democrații funcționale.

„It’s all about money and control!

Guvernul Bolojan i-a atribuit firmei DIGI România un contract în valoare de 196,00 milioane euro, în cadrul programului SAFE. Obiectul contractului îl constituie dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM pentru securitate cibernetică.

Este legal acest contract? Ei bine, prin programul SAFE s-au acordat contracte, fără licitație, în valoare de 16,8 miliarde de euro, bani pe care România îi împrumută de la UE și pentru care va plăti, timp de 35 de ani (cu o perioadă de grație de 10 ani) o dobândă pe care nu o cunoaște nimeni acum (azi este 3,4%). Deci, coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a făcut legi speciale pentru ca guvernul Bolojan să poată atribui aceste contracte fără licitație.

Este moral acest contract? Ei bine, aici lucrurile care trebuie analizate sunt următoarele:

– principalul acționar al DIGI, Zoltan Teszari este un orădean, la fel ca premierul Bolojan și la fel ca persoana care a decis aceste contracte, Mihai Jurca, șeful cancelariei premierului
– DIGI România nu este un furnizor (re)cunoscut de soluții de tip LLM pentru securitate cibernetică și nici nu știm ce capacitate de integrare are
– există, în România, alți furnizori recunoscuți pentru experiența și profesionalism în acest tip de soluții, de la marile companii de profil precum SAP sau Oracle, Microsoft, SO Development, Google (Deep Mind), Amazon, Meta AI, Anthrop/c, Open AI, până la compania locală Bitdefender .

Pentru ce a primit DIGI acest contract? Pentru o soluție LLM pentru securitate cibernetică. Ce este acest LLM: un Model de Limbaj Larg (LLM) este un tip de algoritm de învățare profundă care poate înțelege, genera, traduce și raționa cu limbajul uman.

Antrenați pe seturi de date masive constând din text din cărți, site-uri web, lucrări științifice și multe altele, LLM-urile învață modele în limbaj care le permit să îndeplinească o gamă largă de sarcini, cum ar fi: generarea și completarea textului, rezumare, traducere, analiza probabilităților , generarea codului, AI conversațional. Vorbim, adică, de supravegherea spațiului virtual și chiar de intervenții guvernamentale în acest spațiu – pentru asta este acest contract.

Acum să privim de sus acest contract: guvernul îi atribuie, fără licitație, un contract de 1 miliard de lei unei firme deținute în principal de un concitadin al premierului, într-un domeniu în care firma respectivă are o experiență fie inexistentă, fie necunoscută, pentru a realiza un produs care privește controlul spațiului public de exprimare.

Iată cum, legile date sub pretextul urgenței venită de la UE au creat situații în mod normal inacceptabile într-o democrație”, a declarat Petrișor Peiu.

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