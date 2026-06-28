Petrișor Peiu spune că Sorin Grindeanu va obține învestirea Guvernului cu o „majoritate fragilă”: Toți caută o ieșire din această situație

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat, într-o emisiune de la Digi24, că, în eventualitatea unei desemnări a lui Sorin Grindeanu în funcția de premier, acesta ar putea strânge „o majoritate parlamentară fragilă”, iar Executivul condus de acesta ar putea fi învestit.

Petrișor Peiu susține că Sorin Grindeanu va reuși să strângă suficiente voturi în Parlament pentru ca Guvernul condus de el să fie învestit. Acesta mai spune că lumea din clasa politică parlamentară este cu nervii la pământ și caută o soluție pentru a ieși din această criză politică.

„Va fi o majoritate fragilă și care va încerca să își proptească picioarele într-un teren alunecos, nămolos. Va reuși, pentru că lumea în clasa politică parlamentară, să spunem, este cam cu nervii la pământ. Toți caută o ieșire din această situație. Mă refer în primul rând la partidele din fosta Coaliție sau nu știu dacă mai e valabilă actuala Coaliție și sunt destul de dispuse la compromisuri”.

Petrișor Peiu: „AUR va avea o poziție de arbitru”

Întrebat despre poziția partidului din care face parte în ceea ce privește eventuala susținere a unui Guvern PSD, Petrișor Peiu a spus că „AUR va avea o poziție de arbitru” în Parlament pe proiectele importante care ar putea fi consemnate în acodrul dintre PSD-PNL-USR-UDMR, dacă formațiunile ajung la o înțelegere.

„AUR, deocamdată a fost exclus de către domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu a spus că va face o majoritate, o guvernare fără AUR, deci este clar că nu este chemat să își spună punctul de vedere aici și îl va spune probabil în Parlament, atunci când proiectele respective vor fi în poziția de a fi extrem de disputate, pentru că vor fi interese destul de diferite din partea partidelor care vor semna respectiva înțelegere.

Și cred că AUR va avea o poziție de arbitru în multe cazuri. Deci e o poziție prin care partidele, să zic, din fosta Coaliție, nu știu cum se numesc, gruparea aceea, vor zice uite, ținem AUR deoparte. Dar, nu știu dacă își fac neapărat bine. Adică nu știu dacă slăbesc poziția AUR prin ceea ce fac. Și atunci AUR de ce să întrerupă adversarul când greșește? E o poziție convenabilă”, a mai spus liderul senatorilor AUR.

Ce spune liderul senatorilor AUR despre șansele alternativei PSD-AUR

Întrebat de ce nu au prezentat președintelui Nicușor Dan o alternativă PSD-AUR, în condițiile în care ambele partide au dat jos Guvernul Bolojan, Petrișor Peiu a spus că există diferențe de optică între cele două partide, „care ar fi făcut extrem de dificilă o construcție comună”.

„Noi nu vrem să fim confundați cu PSD. Noi suntem un alt partid și chiar dacă mulți cred că suntem un pui al PSD-ului sau un frate mai mic, nu suntem. Să ne uităm la motivele pe care le-au avut fiecare din cele două partide pentru acea moțiune de cenzură.