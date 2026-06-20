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Premierul desemnat, Adrian Veștea, îl mitraliază pe Bolojan înainte de Congresul PNL: “Întreaga istorie și toată identitatea partidului sunt aruncate la gunoi”/Ce spune despre atacul boților

Premierul desemnat, Adrian Veștea, îl mitraliază pe Bolojan înainte de Congresul PNL: “Întreaga istorie și toată identitatea partidului sunt aruncate la gunoi”/Ce spune despre atacul boților
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Adrian Veștea, premierul nominalizat de președintele Nicușor Dan, la doua încercare, consideră că execuția dizidenților liberali de duminică în Congres înseamnă de fapt eliminarea tuturor liberalilor adevărați. „Practic, întreaga istorie și toată identitatea partidului sunt aruncate la gunoi”, postează Veștea,

Trist și previzibil, Congresul convocat pentru mâine, duminică, 21 iunie, de către președintele PNL, Ilie Bolojan, înseamnă de fapt eliminarea tuturor liberalilor adevărați din conducerea formațiunii noastre politice. Practic, întreaga istorie și toată identitatea partidului sunt aruncate la gunoi, postează Veștea.

PNL se transformă din brelocul PSD în brelocul USR

Veștea acuză că venetici și oportuniștii au parazitat liberalii adevărați.

Într-un partid cu 12 președinți de consilii județene, cu 1.150 de primari, cu aproape 10.000 de aleși locali, din conducerea PNL aleasă personal de Ilie Bolojan face parte un singur ales local, primarul Municipiului Reșița, domnul Ioan Popa.

Este inadmisibil ca aproape toți oamenii din conducerea partidului care au fost validați electoral, care au adus voturi pentru PNL, să fie dați la o parte pentru venetici și oportuniști.

La schimb însă, doi oameni care au intrat literalmente ieri în partid, unul dintre ei trecut deja prin alte trei formațiuni politice (toate progresiste), devin parte din cea mai restrânsă conducere a partidului din istoria recentă.

Nu e de mirare că, foarte probabil, în curând, și la propriu, și la figurat, dacă ceva nu se schimbă, PNL va deveni brelocul USR, pucnctează Veștea.

Liberalii vechi vs boții lui Bolojan

O armată de boți atacă online fără încetare într-un desant pe model Călin Georgescu partidul liberal, crede Veștea.

Liberali vechi, care sunt în partid de 20–30 de ani, poate chiar de la momentul în care partidul a fost refondat după căderea comunismului, nu își găsesc un loc, fiind tratați cu dispreț. Mai rău, nu primesc nici măcar posibilitatea de a se exprima, pentru că o armată de boți atacă online fără încetare într-un desant care ne aduce aminte de modul în care a ajuns Călin Georgescu în turul II al alegerilor prezidențiale din 2024.

Sunt convins că, la un moment dat, instituțiile vor reuși să pună capăt acestei dezlănțuiri nefirești.

Îngrozitor este că, din dorința domnului Bolojan de a deveni președinte al țării în anul 2030, dacă PNL va rămâne în această zodie nefastă, partidul va fi transformat într-un buzdugan menit să pulverizeze încrederea în instituțiile statului român.

Deja, acest proces este vizibil prin atacurile dezlănțuite și nejustificate împotriva Președintelui, împotriva Justiției, împotriva Parlamentului și, în general, împotriva oricui îndrăznește să nu fie de acord cu domnul Bolojan, promite Veștea.

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