Premierul Luca Niculescu, prima conversație cu un omolog. Ce a discutat cu șeful guvernului bulgar

Premierul Luca Niculescu a anunțat că a avut o convorbire telefonică cu omologul său bulgar, Rumen Radev, în cadrul căreia au discutat despre securitatea regiunii Mării Negre și despre consolidarea cooperării dintre cele două țări. Șeful Guvernului de la București a salutat și inițiativa președintelui Nicușor Dan de a reuni aliații NATO în contextul deteriorării situației de securitate din regiune.

România și Bulgaria, coordonare mai strânsă în regiunea Mării Negre

Luca Niculescu a transmis, într-un mesaj publicat pe platforma X, că discuțiile cu premierul Bulgariei au vizat modalitățile prin care cele două state pot să își îmbunătățească coordonarea în cadrul Parteneriatului Strategic, în fața provocărilor de securitate și conectivitate din regiunea Mării Negre.

„Am avut o conversație telefonică foarte bună cu prim-ministrul Bulgariei @RumenRadevPM. Am discutat modalități de a îmbunătăți coordonarea noastră strânsă, în cadrul Parteneriatului Strategic, pentru a face față provocărilor actuale de securitate și conectivitate din regiunea Mării Negre”, a scris premierul.

Niculescu salută inițiativa lui Nicușor Dan privind aliații NATO

În același mesaj, premierul a salutat inițiativa președintelui României de a reuni aliații NATO pentru a discuta despre deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră.

„Am salutat inițiativa recentă a președintelui român Nicusor Dan de a aduce împreună aliații NATO situația tot mai deteriorată din Marea Neagră”, a transmis șeful Guvernului.

Premierul a subliniat și importanța cooperării cu Turcia pentru asigurarea securității navigației în Marea Neagră.

„Trebuie să lucrăm împreună și cu Turcia pentru a asigura securitatea navigației în Marea Neagră”, a precizat Luca Niculescu.

La finalul convorbirii, cei doi oficiali au convenit să se întâlnească în viitorul apropiat, pentru a continua dialogul și coordonarea dintre România și Bulgaria: ”Am convenit să ne întâlnim în viitorul apropiat pentru a continua dialogul și coordonarea strânsă”