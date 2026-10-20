Premierul Niculescu, primele declarații după învestire: „Ne punem imediat pe treabă. Romania nu mai poate aștepta”

Guvernul Luca Niculescu a fost învestit oficial de Parlament, cu un număr uriaș de voturi, 280 „pentru” și 58 „împotrivă”. Imediat după ce a cabinetul său a fost învestit, premierul a transmis un mesaj scurt.

Luca Niculescu, primul discurs în calitate de premier: ”Ne punem imediat pe treabă”

Luca Niculescu a ținut să le mulțumească partidelor pentru vot și a punctat că este un moment important pentru România, după aproape șase luni de criză.

”Cu emoție și responsabilitate am primit acest vot.

Mulțumesc PNL, UDMR, reprezentanților minorităților și tuturor celor care au votat acest guvern, chiar dacă și-au exprimat rezervele și unii dintre ei au anunțat că vor fi în opoziție.

Este un moment important în România. Ieșim după aproape șase luni de criză.

Ne punem imediat pe treabă.

Vă mulțumesc și vă promit că vom veni la întâlnirile cu Parlamentul, atât eu, cât și miniștrii, pentru că eu cred că aceste întâlniri, așa cum au avut loc în ultimele săptămâni, trebuie să continue”.

Guvernul Niculescu pune capăt crizei politice care a durat 168 de zile

În urmă cu 5 luni, 2 săptămâni și o zi, tot într-o zi de marți, Guvernul condus de Ilie Bolojan era demis prin moțiune de cenzură. Ulterior, președintele Nicușor Dan a făcut trei desemnări de prim-miniștri – Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan – însă fără succes.

Cea de-a patra încercare, marcată de nominalizarea fostului ambasador al României la Paris, Luca Niculescu, a fost cu noroc. Premierul desemnat a reușit să strângă majoritatea parlamentară care să ducă la învestirea Cabinetului său.