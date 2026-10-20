Prima pagină » Știri politice » Premierul Niculescu, primele declarații după învestire: „Ne punem imediat pe treabă. Romania nu mai poate aștepta”

Premierul Niculescu, primele declarații după învestire: „Ne punem imediat pe treabă. Romania nu mai poate aștepta”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Guvernul Luca Niculescu a fost învestit oficial de Parlament, cu un număr uriaș de voturi, 280 „pentru” și 58 „împotrivă”. Imediat după ce a cabinetul său a fost învestit, premierul a transmis un mesaj scurt.

Luca Niculescu, primul discurs în calitate de premier: ”Ne punem imediat pe treabă”

Luca Niculescu a ținut să le mulțumească partidelor pentru vot și a punctat că  este un moment important pentru România, după aproape șase luni de criză.

”Cu emoție și responsabilitate am primit acest vot.

Mulțumesc PNL, UDMR, reprezentanților minorităților și tuturor celor care au votat acest guvern, chiar dacă și-au exprimat rezervele și unii dintre ei au anunțat că vor fi în opoziție.

Este un moment important în România. Ieșim după aproape șase luni de criză.

Ne punem imediat pe treabă.

Vă mulțumesc și vă promit că vom veni la întâlnirile cu Parlamentul, atât eu, cât și miniștrii, pentru că eu cred că aceste întâlniri, așa cum au avut loc în ultimele săptămâni, trebuie să continue”. 

Guvernul Niculescu pune capăt crizei politice care a durat 168 de zile

În urmă cu 5 luni, 2 săptămâni și o zi, tot într-o zi de marți, Guvernul condus de Ilie Bolojan era demis prin moțiune de cenzură. Ulterior, președintele Nicușor Dan a făcut trei desemnări de prim-miniștri – Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan – însă fără succes.

Cea de-a patra încercare, marcată de nominalizarea fostului ambasador al României la Paris, Luca Niculescu, a fost cu noroc. Premierul desemnat a reușit să strângă majoritatea parlamentară care să ducă la învestirea Cabinetului său.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

BREAKING NEWS Guvernul Luca Niculescu a fost învestit oficial de Parlament, cu un număr uriaș de voturi, 280 „pentru” și 58 „împotrivă”
16:25
Guvernul Luca Niculescu a fost învestit oficial de Parlament, cu un număr uriaș de voturi, 280 „pentru” și 58 „împotrivă”
REACȚIE Kelemen Hunor, înaintea votului decisiv din Parlament: „Învestirea Guvernului Niculescu pune capăt crizei guvernamentale. Celelalte crize rămân”
16:22
Kelemen Hunor, înaintea votului decisiv din Parlament: „Învestirea Guvernului Niculescu pune capăt crizei guvernamentale. Celelalte crize rămân”
REACȚIE Nicușor Dan, semnal de alarmă privind securitatea cibernetică: ”Observăm că a devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci pentru a acoperi o singură voce legitimă”
16:09
Nicușor Dan, semnal de alarmă privind securitatea cibernetică: ”Observăm că a devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci pentru a acoperi o singură voce legitimă”
FLASH NEWS Grindeanu, ironii la adresa USR: „Le urez condoleanțe celor care își vor pierde sinecurile”
15:48
Grindeanu, ironii la adresa USR: „Le urez condoleanțe celor care își vor pierde sinecurile”
VIDEO Sorin Grindeanu i-a tăiat microfonul lui Ilie Bolojan la discursul de la învestirea Guvernului Niculescu din Parlament. Cum a reacționat premierul demis
15:40
Sorin Grindeanu i-a tăiat microfonul lui Ilie Bolojan la discursul de la învestirea Guvernului Niculescu din Parlament. Cum a reacționat premierul demis
CONTROVERSĂ George Simion face apel la liberalii „cu coloană vertebrală” să nu voteze Guvernul Niculescu. Întrebare pentru premierul demis: „Domnule Bolojan, cu ce vă au la mână?”
15:22
George Simion face apel la liberalii „cu coloană vertebrală” să nu voteze Guvernul Niculescu. Întrebare pentru premierul demis: „Domnule Bolojan, cu ce vă au la mână?”
Mediafax
Haine din Paris, Marsilia și Lille, vândute online din magazinele SPARTE la proteste
Digi24
„Dacă n-au pâine, să mănânce borș”: Care este rețeta pentru pace în Europa pe care Donald Trump o împărtășește cu „ideologul lui Putin”
Cancan.ro
Un băiat de 20 de ani s-a aruncat în fața trenului, în stația Constantin Brâncoveanu. Informații de ultimă oră
Prosport.ro
FOTO. Considerată „cea mai sexy femeie din lume”, blonda a dezvăluit un „secret” intim și a devenit virală
Adevarul
Strategia prin care Rusia poate îngenunchea NATO fără luptă, demascată de un general român
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Click
Andreea Esca se întoarce în India după 32 de ani. Motivul pentru care revine în țara care a marcat-o: „Îi mai dau o șansă”
Digi24
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe
Cancan.ro
Remi i-a dat ”fatala” lui Narcis! Am aflat ce obiect intim i-a oferit la bonfire. Gestul care l-a scos din minți
Ce se întâmplă doctore
Când trebuie depus dosarul de pensionare și în cât timp vine prima pensie? Termenele pe care trebuie să le știe toți românii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De când nu ai mai făcut dragoste? – Ce este astăzi?
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi rezolvat, în sfârșit, misterul celor două fețe ale Lunii
Mediafax Italia
SE ÎNCHID ȘCOLILE din cauza unei alerte de furtună! Meteorologii au tras semnalul de alarmă
Mediafax Spania
Se promulgă legea „antiokupa”?! Ce pedepse dure ar putea fi prevăzute
HOROSCOP Mihai Voropchievici nominalizează zodia care suferă de burn-out pe final de octombrie 2026. Sfatul celebrului numerolog
16:21
Mihai Voropchievici nominalizează zodia care suferă de burn-out pe final de octombrie 2026. Sfatul celebrului numerolog
EXCLUSIV Robert Turcescu avertizează că Executivul Niculescu nu are sprijin politic solid în Parlament. „Guvernul ăsta este într-un picior”
16:16
Robert Turcescu avertizează că Executivul Niculescu nu are sprijin politic solid în Parlament. „Guvernul ăsta este într-un picior”
MILITAR Londra intervine în războiul dintre Arabia Saudită și rebelii Houthi. Marea Britanie trimite avioane de luptă Eurofighter Typhoon și consilieri militari în sprijinul Riadului
16:08
Londra intervine în războiul dintre Arabia Saudită și rebelii Houthi. Marea Britanie trimite avioane de luptă Eurofighter Typhoon și consilieri militari în sprijinul Riadului
JUSTIȚIE Justițiarul din Berceni și complicele său de violențe au fost plasați în arest la domiciliu de instanță. Cei doi au contestat decizia
16:05
Justițiarul din Berceni și complicele său de violențe au fost plasați în arest la domiciliu de instanță. Cei doi au contestat decizia
RĂZBOI Iranul a amânat intenționat negocierile de pace cu SUA ca să nu-i ofere lui Trump o victorie politică înainte de alegerile pentru Congres
15:43
Iranul a amânat intenționat negocierile de pace cu SUA ca să nu-i ofere lui Trump o victorie politică înainte de alegerile pentru Congres
JUSTIȚIE Ambasadorul SUA la București și procurorul general al României, întâlnire oficială la sediul PICCJ. Teme precum anticorupția și lupta contra crimei organizate, între temele discutate
15:36
Ambasadorul SUA la București și procurorul general al României, întâlnire oficială la sediul PICCJ. Teme precum anticorupția și lupta contra crimei organizate, între temele discutate

Cele mai noi

Trimite acest link pe