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Previzibil. Activistul politic și fanul lui Bolojan, Tudor Chirilă, îl atacă pe Nicușor Dan pentru desemnarea lui Veștea: „Să vă ierte Dumnezeu, cu noi va fi mult mai greu”

Previzibil. Activistul politic și fanul lui Bolojan, Tudor Chirilă, îl atacă pe Nicușor Dan pentru desemnarea lui Veștea: „Să vă ierte Dumnezeu, cu noi va fi mult mai greu”
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Activistul politic și interpretul Tudor Chirilă lansează unul dintre cele mai dure atacuri la adresa președintelui Nicușor Dan, după nominalizarea liderului PNL Adrian Veștea pentru funcția de premier. Într-un mesaj extrem de critic, Chirilă vorbește despre „trădarea alegătorilor”, acuză o „pesedizare” a președintelui și susține că decizia reprezintă un pas înapoi pentru democrație și statul de drept.

„Veți fi aplaudat de cei care mulg România”

Tudor Chirilă afirmă că Nicușor Dan nu va fi apreciat de electoratul care l-a susținut, ci de „combinatori, șmecheri, securiști și grupuri de interese”, pe care îi asociază cu vechile structuri de putere politică. În opinia sa, desemnarea lui Adrian Veștea echivalează cu o revenire la practicile din perioada USL sau chiar din epoca Năstase-Hrebenciuc.

Chirilă îl acuză pe președinte de „pesedizare” și trădare a promisiunilor

Artistul susține că președintele și-ar fi abandonat rapid angajamentele din campania electorală, invocând „trădarea alegătorilor”, „trădarea magistraților onești”, lipsa de reacție în fața atacurilor la adresa presei și societății civile, precum și presupuse jocuri de culise incompatibile cu mesajul de onestitate promovat anterior.

„Astăzi ați desăvârșit mineriada începută acum câteva zile de Lia și CSM-ul ei. Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou precum Kermit.
Un lucru bun este că toate astea s-au întâmplat foarte repede: pesedizarea dumneavoastră, trădarea alegătorilor, trădarea magistraților onești, tăcerea în fața atacurilor asupra presei sau asupra societății civile, jocurile de culise fără legătură cu onestitatea atât de clamată în campanie, lipsa unei comunicări a intențiilor prezidențiale, iar astăzi încălcarea Constituției”, a scris Chirilă pe Facebook.

„România nu a avut de ales”

În mesajul său, Chirilă afirmă că evenimentele recente au demonstrat că alegătorii au avut doar iluzia unei alternative politice reale, concluzionând că „România nu a avut de ales” și că cei care l-au votat pe Nicușor Dan „au aflat cine este cu adevărat”.

Activistul susține că înlăturarea guvernului condus de Ilie Bolojan ar fi avut drept obiectiv eliminarea unei singure persoane și nu schimbarea unei echipe guvernamentale, întrebându-se totodată dacă actualii consilieri prezidențiali susțin direcția adoptată de șeful statului.

„Cei care v-am votat am aflat cine sunteți cu adevărat. Dar este îngrozitor de înspăimântător un alt adevăr: că România nu a avut de ales. Că România nu are de ales. Că România a crezut că are de ales.
Mai reiese astăzi ceva foarte clar: demiterea guvernului Bolojan de către PSD și AUR cu ajutorul dumneavoastră neprețuit a avut ca scop înlăturarea unui om, nu a unei echipe guvernamentale. Un singur om. Ăla cu care ați defilat în campanie. Mă întreb ce mai caută de azi înainte consilierii dumneavoastră pe la Cotroceni. Mă întreb dacă ei susțin această mascaradă sinistră”, îi reproșează Chirilă lui Nicușor.

„Un brânci către extremism”

În opinia lui Tudor Chirilă, justificarea deciziilor prin invocarea „interesului național” este contrazisă de efectele acestora, pe care le consideră favorabile extremismului. El susține că menținerea vechilor mecanisme politice și conservarea „pesedismului” riscă să alimenteze tocmai forțele extremiste pe care președintele afirmă că încearcă să le combată.

„Nu credeam că veți merge atât de departe în conservarea pesedismului încât să favorizați extremismul. Extremism care de altfel se trage din pesedism. Că asta a născut corupția în România. Extremism. Și asta încurajați dumneavoastră acum.
Ce este și mai înspăimântător este că sunteți complet desprins de realitate. Nu suntem influensări (plătiți) ăștia care v-am susținut și acum vă acuzăm de trădarea votanților dumneavoastră și a valorilor pe care pretindeți că le susțineți, dimpotrivă am fost acuzați că am fost plătiți să vă susținem (ce glumă proastă), nu suntem altceva decât cetățeni, nu adepți fanatici care să susțină un „guru” până în pânzele albe. Deși îndemnați cu cinism la calm și rațiune faceți lucruri absolut iraționale sau care se pot citi doar în logica unui atac la democrație și stat de drept.
Să vă ierte Dumnezeu. Cu noi va fi mult mai greu”, a încheiat apoteotic mesajul său pe Facebook Chirilă.

El  respinge ideea că susținătorii critici ai președintelui ar acționa din interese materiale și afirmă că este vorba despre cetățeni dezamăgiți de direcția actuală.

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