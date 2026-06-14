Prima reacție din USR la desemnarea lui Veștea (PNL) pentru a forma un guvern. Acuzații de încălcare a Constituției

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, după retragerea lui Eugen Tomac, este criticată de deputatul USR Alexandru Dimitriu, care susține că președintele ar fi trebuit să reia consultările cu partidele parlamentare înainte de nominalizarea unui nou candidat.

Parlamentarul afirmă că procedura constituțională declanșată în urma consultărilor care au precedat desemnarea lui Eugen Tomac s-a încheiat în momentul în care acesta și-a depus mandatul, iar orice nouă desemnare ar fi necesitat un nou dialog cu formațiunile politice reprezentate în Parlament.

Alexandru Dimitriu: Constituția impune consultări înaintea fiecărei desemnări

„Constituția este foarte clară: desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru trebuie să fie precedată de consultarea partidelor parlamentare.

Consultările desfășurate anterior au avut un obiect precis și au produs un rezultat concret: desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru.”, susține Dimitriu.

„Procedura constituțională s-a încheiat odată cu retragerea lui Eugen Tomac”

Potrivit deputatului USR, depunerea mandatului de către Eugen Tomac a pus capăt procedurii rezultate în urma consultărilor anterioare.

„În momentul în care acesta și-a depus mandatul, procedura constituțională generată de acele consultări s-a încheiat. Retragerea candidatului nu este un detaliu administrativ, ci consecința faptului că nu a reușit să obțină susținerea politică necesară pentru formarea unei majorități.”, adaugă el.

Acesta susține că schimbarea contextului politic obligă la reluarea consultărilor înainte ca șeful statului să desemneze un nou candidat pentru funcția de premier.

„În aceste condiții, o nouă desemnare nu poate fi considerată o simplă continuare a procedurii anterioare. Situația politică s-a schimbat, iar Constituția impune reluarea consultărilor cu partidele parlamentare înaintea desemnării unui nou candidat.”, explică Dimitriu.

USR: Consultarea partidelor nu este o simplă formalitate

Alexandru Dimitriu a transmis că obligația constituțională de consultare trebuie respectată de fiecare dată când este propus un nou candidat pentru funcția de prim-ministru.

„Consultarea partidelor nu este o formalitate care poate fi bifată o singură dată și folosită pentru orice desemnare ulterioară. Ea trebuie să existe pentru fiecare candidat desemnat, astfel încât Președintele să poată evalua susținerea politică reală existentă la acel moment.”

„Respectarea Constituției nu depinde de urgența politică a momentului. Tocmai în momentele dificile, regulile constituționale trebuie respectate cu strictețe.”