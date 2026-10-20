Prima ședință de guvern condusă de premierul Luca Niculescu. Miniștrii au ajuns la Palatul Victoria. Principalul subiect: deblocarea spitalelor

În această seară are loc prima ședință de guvern condusă de premierul Luca Niculescu, la doar o oră de la depunerea jurământului la Palatul Cotroceni. Principalul subiect al dezbaterii este deblocarea spitalelor, iar la finalul întrunirii, Luca Niculescu va face declarații.

Update: Miniștrii din Guvernul Niculescu au ajuns la Palatul Victoria. Ședința va începe la 20:30.

Știre inițială.

Premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea Cabinetului său, cu 280 „pentru”și 58 „împotrivă”. După ce a fost învestit oficial, Luca Niculescu și echipa sa de miniștri au depus jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni, în această seară.

După cum a anunțat de câteva ori astăzi, Luca Niculescu se apucă de treabă încă din această seară, motiv pentru care prima ședință de Guvern a fost programată la doar câteva ore de la monentul în care a primit votul de învestitură în Parlament.

După ce a depus jurământul în fața lui Nicușor Dan, Luca Niculescu a declarat că desemnarea a venit cu multă responsabilitate, dar și cu câteva nopți nedormite, în încercarea de a-și forma echipa.

”Domnule președinte, domnule președinte al Senatului, domnule președinte al Camerei Deputaților, doamnă președintă a Curții Constituționale, dragi membri ai Guvernului, stimați colegi, doamnelor și domnilor consilieri prezidențiali și de stat, în primul rând, domnule președinte, îmi amintesc exact în aceeași sală, în urmă cu două săptămâni și o zi, mi-ați încredințat acea sarcină foarte onorantă și care m-a încărcat cu multă responsabilitate și cu câteva nopți nedormite de a încerca să formez un guvern.

Ați fost foarte generos, mi-ați dat un spațiu larg, putea să fie un guvern tehnocrat, un guvern politic, dar ați fixat o limită.

Acest guvern trebuia să fie unul, cum a spus dumneavoastră, prooccidental, să fie ancorat în Europa și în relația noastră solidă transatlantică. Au fost zile întregi de discuții și de consultări. Rezultatul îl aveți în fața dumneavoastră.

Este un guvern mixt, reprezentat de Partidul Social Democrat, căruia vreau să-i mulțumesc pentru că și-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare într-o perioadă care într-adevăr nu este simplă și de asemenea colegi din societatea civilă, unii din mediul academic, din mediul profesoral, cărora poate le-a fost și mai greu de a face acest pas pentru că, așa cum spuneți, este câteodată mai confortabil să fii în lumea pe care o cunoști și dintr-odată când ajungi în acest spațiu în care ești extrem de mediatizat și în care totul este pus așa sub o lupă enormă, viața chiar cea personală poate deveni foarte complicată”, a declarat Niculescu.