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Primele declarații despre programul de guvernare. Eugen Tomac vrea să indexeze pensiile. Ce calcule a făcut premierul desemnat

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Premierul desemnat Eugen Tomac a făcut, sâmbătă seara, primele declarații legat de programul de guvernare pe care îl va depune duminică în Parlament, unde va cere susținere pentru echipa sa de miniștri. El a explicat de ce consideră că reforma administrativ-teritorială este „prioritatea zero” a Cabinetului pentru care va cere susținerea forului legislativ.

El a explicat, la Antena 3 CNN, că România e singura țară din UE fără o reorganizare la standarde europene, cu peste 3.000 de unități administrative, sute dintre ele fără resurse pentru servicii de bază. Și a notat că reforma administrativă va simplifica în mare măsură. „Este condiția pentru ca celelalte capitole ale programului să funcționeze”, a spus premierul desemnat.

Ce spune Tomac despre indexarea pensiilor

El a vorbit și despre posibila indexare a pensiilor pe care a prevăzut-o în document.

„Absolut va fi corelată cu inflația”, a spus Tomac. „Dar după ce vom face o evaluare foarte serioasă să nu afecteze bugetul de stat”.  El a promis că în primele două luni de mandat va veni cu o propunere concretă pentru indexarea pensiilor.

Documentul prevede indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027, respectiv că se realizează o evaluare în primele 1-2 luni de mandat, cu cifră concretă pe baza spațiului bugetar disponibil. Aceasta în condițiile în care pensia medie în România e de 2.783 de lei – sub coșul minim de trai decent, calculat la 3.807 lei. Aproape 2,9 milioane de oameni iau pensii sub 3.000 de lei pe lună.

Indexarea pensiilor  e promisă – dar condiționată de o evaluare a „spațiului bugetar disponibil” în primele luni de mandat. Tomac a explicat la Antena 3 CNN cum are de gând să facă asta.

Legat de legea salarizării, Tomac susține că „vrea să fie onest și direct”. A precizat că a discutat de mai multe ori cu Pîslaru – „Legea, în forma actuală, nu poate merge în Parlam. E esențial să găsim o formulă de compromis astfel încât salariile să nu scadă. În această formă nu poate merge înainte. Vom discuta cu partidele în această vară dacă vom face schimbări.

Întrebat ce va urma cu privire la salarizarea înalților funcționari, Eugen Tomac a făcut o pauză și a menționat că acest lucru trebuie discutat și că ia în calcul înghețarea unor salarii.

„Cu mine premier nu vor crește nici taxele, nici impozitele”

„Cu mine premier nu vor crește nici taxele, nici impozitele”, a adăugatr Tomac. El a adăugat că cetățenii au susținut șocurile crizei economice și că nu are în gând să pună presiuni suplimentare.

De altfel, programul prevede că redresarea economică trebuie realizată prin predictibilitate, nu prin noi șocuri fiscale, potrivit documentului. Programul propune minimum șase luni între adoptarea și aplicarea modificărilor fiscale, facilități pentru contribuabilii corecți, declarații fiscale precompletate și reducerea birocrației pentru IMM-uri. Există și o propunere privind o lege a startup-urilor și un „SRL de exercițiu” pentru tinerii de 16–18 ani. Companiile de stat cu pierderi ar urma să fie auditate, restructurate, listate sau lichidate.

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