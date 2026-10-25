Promisiunile premierului Luca Niculescu de Ziua Armatei Române. Ce le-a transmis militarilor

Premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj de Ziua Armatei României, în care a vorbit despre rolul militarilor în asigurarea securității țării și despre responsabilitatea autorităților față de cei care poartă uniforma. Șeful Guvernului a anunțat trei direcții prioritare în domeniul apărării: modernizarea Armatei, consolidarea alianțelor României și îmbunătățirea condițiilor pentru militari.

Mesajul a fost publicat duminică, pe pagina sa de Facebook, după participarea la ceremonia organizată cu prilejul Zilei Armatei României.

Luca Niculescu, mesaj de recunoștință pentru militari, de Ziua Armatei

Premierul a vorbit despre rolul Armatei României nu doar în apărarea țării, ci și în promovarea unor valori precum curajul, solidaritatea, datoria și respectul față de patrie.

„România are în Armata sa nu doar un scut de apărare, ci și una dintre instituțiile care întruchipează cel mai bine valori de care avem mare nevoie: curajul, solidaritatea, datoria și respectul pentru țară”, a transmis Luca Niculescu.

Șeful Executivului a vorbit și despre sacrificiul celor care și-au pierdut viața pentru libertatea și independența României, precum și despre contribuția militarilor români care au participat la misiuni internaționale.

„Ne înclinăm în fața celor care au plătit cu viața pentru libertatea și independența României. Îi cinstim și pe militarii care au servit în teatrele de operații din afara țării, contribuind prin curajul și profesionalismul lor la credibilitatea României ca membru al NATO”, a scris premierul.

Cele trei priorități ale Guvernului în domeniul apărării

Luca Niculescu a susținut că siguranța de care se bucură cetățenii în viața de zi cu zi depinde și de militarii care își desfășoară activitatea permanent, inclusiv atunci când familiile lor petrec timpul împreună.

Premierul a prezentat și cele trei direcții pe care Guvernul le consideră prioritare în domeniul apărării: modernizarea Armatei României, consolidarea alianțelor și respectul față de militari.

„Guvernul pe care îl conduc și-a asumat trei direcții clare în domeniul apărării: modernizarea Armatei României, consolidarea alianțelor noastre și respectul față de omul în uniformă”, a precizat acesta.

Șeful Guvernului a adăugat că dotările militare trebuie însoțite de investiții în oameni și de măsuri care să le asigure militarilor condiții de muncă adecvate, oportunități profesionale, precum și sprijin pentru veterani.

„Nici cele mai performante echipamente nu pot înlocui profesionalismul și curajul oamenilor. Avem datoria să le oferim militarilor noștri condiții demne, o carieră bazată pe merit și competență și să avem grijă de veteranii noștri”, a transmis premierul.

La finalul mesajului, Luca Niculescu le-a mulțumit militarilor în numele său și al Guvernului și le-a urat „La mulți ani” cu ocazia Zilei Armatei României.