Prima pagină » Știri politice » Promisiunile premierului Luca Niculescu de Ziua Armatei Române. Ce le-a transmis militarilor

Promisiunile premierului Luca Niculescu de Ziua Armatei Române. Ce le-a transmis militarilor

Promisiunile premierului Luca Niculescu de Ziua Armatei Române. Ce le-a transmis militarilor
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj de Ziua Armatei României, în care a vorbit despre rolul militarilor în asigurarea securității țării și despre responsabilitatea autorităților față de cei care poartă uniforma. Șeful Guvernului a anunțat trei direcții prioritare în domeniul apărării: modernizarea Armatei, consolidarea alianțelor României și îmbunătățirea condițiilor pentru militari.

Mesajul a fost publicat duminică, pe pagina sa de Facebook, după participarea la ceremonia organizată cu prilejul Zilei Armatei României.

Luca Niculescu, mesaj de recunoștință pentru militari, de Ziua Armatei

Premierul a vorbit despre rolul Armatei României nu doar în apărarea țării, ci și în promovarea unor valori precum curajul, solidaritatea, datoria și respectul față de patrie.

„România are în Armata sa nu doar un scut de apărare, ci și una dintre instituțiile care întruchipează cel mai bine valori de care avem mare nevoie: curajul, solidaritatea, datoria și respectul pentru țară”, a transmis Luca Niculescu.

Șeful Executivului a vorbit și despre sacrificiul celor care și-au pierdut viața pentru libertatea și independența României, precum și despre contribuția militarilor români care au participat la misiuni internaționale.

„Ne înclinăm în fața celor care au plătit cu viața pentru libertatea și independența României. Îi cinstim și pe militarii care au servit în teatrele de operații din afara țării, contribuind prin curajul și profesionalismul lor la credibilitatea României ca membru al NATO”, a scris premierul.

Cele trei priorități ale Guvernului în domeniul apărării

Luca Niculescu a susținut că siguranța de care se bucură cetățenii în viața de zi cu zi depinde și de militarii care își desfășoară activitatea permanent, inclusiv atunci când familiile lor petrec timpul împreună.

Premierul a prezentat și cele trei direcții pe care Guvernul le consideră prioritare în domeniul apărării: modernizarea Armatei României, consolidarea alianțelor și respectul față de militari.

„Guvernul pe care îl conduc și-a asumat trei direcții clare în domeniul apărării: modernizarea Armatei României, consolidarea alianțelor noastre și respectul față de omul în uniformă”, a precizat acesta.

Șeful Guvernului a adăugat că dotările militare trebuie însoțite de investiții în oameni și de măsuri care să le asigure militarilor condiții de muncă adecvate, oportunități profesionale, precum și sprijin pentru veterani.

Nici cele mai performante echipamente nu pot înlocui profesionalismul și curajul oamenilor. Avem datoria să le oferim militarilor noștri condiții demne, o carieră bazată pe merit și competență și să avem grijă de veteranii noștri”, a transmis premierul.

La finalul mesajului, Luca Niculescu le-a mulțumit militarilor în numele său și al Guvernului și le-a urat „La mulți ani” cu ocazia Zilei Armatei României.

Comentarii 1
  • Cristian Iacib

    Vorbe. Nu poți mulțumi mai mult militarilor decât tâmplarilor de exemplu. Toți muncim și suntem plătiți pentru asta. Din acest motiv evidențierea lor nu e cu nimic deasupra celorlalte tipuri de truditori români. E un pic ipocrit. Își mai aduce aminte Niculescu de ce au zis jandarmii după mineriade? Îi spun eu. Să nu-i uite guvernul, în ideea de a le mări salariile. Într-o situație similară Manu l-a destituit pe șeful Statului Major Francez.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Cum a sărbătorit Elena Lasconi Ziua Armatei Române la Câmpulung
17:18
Cum a sărbătorit Elena Lasconi Ziua Armatei Române la Câmpulung
FLASH NEWS Ministrul Educației dezvăluie detalii tulburătoare despre incidentul violent de la școala din Bistrița: „Ținta era un copil rom, pe care voia să-l hăcuiască”
16:42
Ministrul Educației dezvăluie detalii tulburătoare despre incidentul violent de la școala din Bistrița: „Ținta era un copil rom, pe care voia să-l hăcuiască”
VIDEO Ilie Bolojan, baie de mulțime acasă la Oradea, de Ziua Armatei. Oamenii s-au înghesuit să facă poze cu fostul premier
16:33
Ilie Bolojan, baie de mulțime acasă la Oradea, de Ziua Armatei. Oamenii s-au înghesuit să facă poze cu fostul premier
CONTROVERSĂ Fostul premier Ilie Bolojan îl contrazice pe premierul demis Ilie Bolojan. Unde se bat cap în cap declarațiile liderului PNL. De ce crede că Luca Niculescu va duce mai departe moștenirea sa
16:32
Fostul premier Ilie Bolojan îl contrazice pe premierul demis Ilie Bolojan. Unde se bat cap în cap declarațiile liderului PNL. De ce crede că Luca Niculescu va duce mai departe moștenirea sa
DEZVĂLUIRI Elena Udrea, planul secret de Unire a României cu Republica Moldova: „S-a dorit ca președinte peste România Mare să vină Maia Sandu”. Ce rol ar fi jucat Kovesi
15:45
Elena Udrea, planul secret de Unire a României cu Republica Moldova: „S-a dorit ca președinte peste România Mare să vină Maia Sandu”. Ce rol ar fi jucat Kovesi
EVENIMENT De ce a ales Nicușor Dan să marcheze Ziua Armatei Române în Baza 86 Aeriană din Călăraşi
15:45
De ce a ales Nicușor Dan să marcheze Ziua Armatei Române în Baza 86 Aeriană din Călăraşi
Mediafax
„RĂSPUNSUL, în istoria americană!” Un lider rus sugerează că americanii ar trebui să-l ELIMINE pe Zelenski
Digi24
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Cancan.ro
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Prosport.ro
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Adevarul
Blocul din Drumul Taberei ar fi fost proiectat să se fisureze în acel loc, dar are probleme structurale cunoscute. Expert: Consolidarea trebuia făcută
Mediafax
Un tablou pictat de Nicolae Grigorescu, evaluat la 3 lei și 50 de bani la Ploiești! Cum a fost POSIBIL
Click
Cine rămâne cu averea de aproape 1 milion de euro lăsată în urmă de Mădălina Apostol: „E clar că nu puteam eu să intervin”
Digi24
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
Cancan.ro
Afacerist celebru, găsit mort în propria casă, după ce 3 bărbați înarmați au intrat peste el. Ce au descoperit polițiștii
Ce se întâmplă doctore
O fetiță de numai patru luni a trecut printr-o operație complexă la ochi. Ce au descoperit medicii?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Ce se întâmplă în inima femelelor lilieci la auzul propriilor pui?
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Spania
AU EXPLODAT prețurile la hoteluri! Cât a ajuns să coste o cameră
LOTO LOTO | Tragerile LOTO de duminică, 25 octombrie 2026. Report la Noroc de peste 1,51 milioane de lei
17:33
LOTO | Tragerile LOTO de duminică, 25 octombrie 2026. Report la Noroc de peste 1,51 milioane de lei
CONTROVERSĂ Cum a ajuns să fie evaluat un tablou de Grigorescu la doar 3,5 lei. Ce spun reprezentanții Muzeului de Artă din Ploiești
17:13
Cum a ajuns să fie evaluat un tablou de Grigorescu la doar 3,5 lei. Ce spun reprezentanții Muzeului de Artă din Ploiești
NEWS ALERT Semnal neașteptat de la Moscova: Un consilier al Kremlinului afirmă că Europa ar trebui să fie inclusă în discuțiile privind pacea din Ucraina
17:00
Semnal neașteptat de la Moscova: Un consilier al Kremlinului afirmă că Europa ar trebui să fie inclusă în discuțiile privind pacea din Ucraina
SCANDALOS Primul telefon pliabil de la Apple, de 2.000 de dolari, se confruntă cu un val uriaș de reclamații la doar 48 de ore de la comercializare. Clienții se plâng că ecranele crapă de la câteva deschideri
16:52
Primul telefon pliabil de la Apple, de 2.000 de dolari, se confruntă cu un val uriaș de reclamații la doar 48 de ore de la comercializare. Clienții se plâng că ecranele crapă de la câteva deschideri
EDUCAȚIE Evaluarea Națională ar putea avea o probă în plus și un portofoliu al elevului. Ce schimbări pregătește ministrul Educației
16:51
Evaluarea Națională ar putea avea o probă în plus și un portofoliu al elevului. Ce schimbări pregătește ministrul Educației
VIDEO Interviul unui fan dezamăgit de rezultatul FCSB-RAPID, 4-1 s-a viralizat rapid: Dacă mă mai duc o dată până la baie sigur e 7-1
16:27
Interviul unui fan dezamăgit de rezultatul FCSB-RAPID, 4-1 s-a viralizat rapid: Dacă mă mai duc o dată până la baie sigur e 7-1

Cele mai noi

Trimite acest link pe