Adrian Câciu, fost ministru al Investițiilor și proiectelor europene, anunță vineri 23 octombrie, într-o postare pe Facebook, că Partidul Social Democrat nu va majora impozitele pe locuință, schimbare prevăzută de Guvernul demis Bolojan, pentru începutul lui 2027.

Plecarea lui Ilie Bolojan din fruntea Executivului determină schimbări importante în ceea ce privește taxele și impozitele. Potrivit lui Adrian Câciu, fostul ministru social-democrat, miniștrii PSD din actualul Guvern nu intenționează să majoreze impozitele pe locuință, așa cum plănuise premierul demis, Ilie Bolojan.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„PSD nu susține creșterea impozitelor pe locuință la valoarea de piață, pe care Guvernul Bolojan o prevăzuse pentru 1 ianuarie 2027 și care ar fi determinat majorări de până la 27 de ori mai mari decât cele plătite în prezent de cetățeni”, scrie Adrian Câciu pe Facebook.

„Bolojan vroia să vă lase fără case”

În opinia lui Câciu, creșterea impozitelor ar fi urmat să aibă un impact dezastruos asupra cetățenilor. „O altă bombă cu ceas lăsată de acest individ!”, spune social-democratul.

„Bolojan vroia să vă lase fără case! O altă bombă cu ceas lăsată de acest individ!

PSD spune NU! Gata cu aberațiile bolojeniste!”, afirmă Adrian Câciu.

„PSD s-a angajat să schimbe direcția de guvernare”

De asemenea, Câciu menționează faptul că social-democrații sunt determinați ca actualul program de guvernare să pună capăt măsurilor de austeritate ale fostului Executiv.

„PSD s-a angajat să schimbe direcția de guvernare, iar primele decizii susținute de miniștrii social-democrați vor viza oprirea politicilor de austeritate inițiate în guvernarea precedentă”, mai adaugă fostul ministru.

În ianuarie 2026, fostul premier Ilie Bolojan a declarat la Radio România Actualități Premierul că România s-a angajat în cadrul PNRR să treacă la un model de calcul al impozitului pe proprietate bazat pe valoarea de piață a imobilelor.

„Nu vor urma să crească taxele pe proprietate în 2027, dar România, în PNRR, s-a angajat că va pregăti un model de calcul în care impozitul pe proprietate să se facă la valoarea de piață”, a afirmat premierul în luna ianuarie a acestui an.

Bolojan precizase că softul în lucru va colecta tranzacțiile imobiliare efectuate în România și va estima automat valorile de piață pentru locuințe în zone precum București, Timișoara sau Iași, dar și în mediul rural, oferind autorităților și cetățenilor o bază actualizată de calcul.

Potrivit lui Adrian Câciu, această măsură „ar fi determinat majorări de până la 27 de ori mai mari decât cele plătite în prezent de cetățeni”.