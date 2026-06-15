Rareș Bogdan îl laudă pe Veștea înainte de ședința crucială de la PNL

Europarlamentarul Rareș Bogdan a contracarat argumentele invocate de PNL, împotriva propunerii lui Adrian Veștea, în calitate de premier desemnat, fără consultarea anterioară a partidului, și a precizat că acesta a fost votat de cetățeni, ani la rând, în fruntea județului Brașov.

Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte PNL, îl susține pe Veștea

Un alt personaj cu greutate din interiorul PNL, care și-a arătat susținerea față de Adrian Veștea, este Cătălin Predoiu, unul dintre cei patru prim-vicepreședinți ai PNL, alături de premierul desemnat.

Gestul lui Predoiu reprezintă un semnal clar în ceea ce privește o scindare în interiorul partidului în două tabere antagonice: aliații lui Bolojan și susținătorii lui Adrian Veștea.

„Eu cred că soluția ieșirii din impasul politic este un astfel de compromis politic rezonabil, prin instalarea unui guvern Veștea și refacerea Coaliției cu un termen-limită precis, până în iunie 2027, când expiră termenul până la care inițial PNL și-a asumat conducerea guvernului, cu un program clar și ferm și cu precizarea că încălcarea lui de către PSD sau orice alt membru al Coaliției va fi sancționată cu plecarea imediată a PNL în opoziție”, scrie Cătălin Predoiu.

Bolojan a convocat PNL pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid

Biroul Politic Național al PNL se reunește astăzi, la ora 17:00, la solicitarea președintele partidului Ilie Bolojan, pentru a discuta despre poziția partidului față de eventualele negocieri pentru formarea unui nou guvern, dar și despre excluderea lui Adrian Veștea. La ședință participă deputații și senatorii PNL, primarii municipiu reședință de județ și președinții CJ care nu sunt membri BPN.

Adrian Veștea, protejat de statutul PNL în cursa pentru Palatul Victoria

Strategia privind desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru a ținut cont în mod direct de poziția pe care acesta o ocupă în conducerea PNL. Veștea este unul dintre cei patru prim-vicepreședinți ai formațiunii, iar această calitate face ca o eventuală excludere a sa să fie mult mai dificilă și să necesite timp.