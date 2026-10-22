România vrea să-și consolideze supravegherea maritimă și apărarea împotriva dronelor. Anunțul făcut după ședința CSAT

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), condus de președintele Nicușor Dan, a analizat joi, 22 octombrie, la Palatul Cotroceni, măsurile necesare pentru consolidarea apărării României în contextul intensificării incidentelor de securitate din Marea Neagră.

Atacurile cu drone din Marea Neagră, pe agenda CSAT

Potrivit comunicatului transmis după ședință, membrii CSAT au analizat escaladarea incidentelor maritime, inclusiv încălcările spațiului aerian național și lovirea unor nave comerciale cu drone, în apele teritoriale ale României și în apropierea acestora.

„Pentru România, această criză de securitate are implicații imediate. Riscurile actuale impun măsuri concrete pentru protejarea vieților omenești, menținerea accesului liber în porturile naționale și asigurarea securității obiectivelor energetice din Zona Economică Exclusivă”, se arată în comunicatul emis.

România vrea să-și consolideze capacitățile de supraveghere maritimă și combatere a dronelor și cere consolidarea apărării pe Flancul Estic al NATO

Printre prioritățile strategice discutate la Palatul Cotroceni se numără dezvoltarea accelerată a capacităților de supraveghere maritimă, combaterea minelor marine și îmbunătățirea intervenției împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian și maritim național.

Un alt subiect de pe agenda CSAT a fost intensificarea coordonării cu aliații din NATO, inclusiv pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic.

Potrivit comunicatului, membrii Consiliului au analizat și noi măsuri de răspuns la amenințările din regiunea Mării Negre, pornind de la concluziile reuniunii Consiliului Nord-Atlantic din 20 octombrie 2026, convocată la inițiativa României.

Totodată, discuțiile au vizat cooperarea cu ceilalți aliați riverani și operaționalizarea Hub-ului de securitate la Marea Neagră, în cadrul Abordării Strategice a Uniunii Europene. Administrația Prezidențială precizează că implementarea acestui mecanism cât mai rapid reprezintă o prioritate majoră pentru România.

Nicușor Dan, îngrijorat de incidentele de violență din școli

La finalul ședinței CSAT, președintele Nicușor Dan și-a exprimat îngrijorarea și față de cele două incidente grave de violență petrecute în școli în cursul acestei săptămâni.

Prima ședință CSAT cu Guvernul condus de Luca Niculescu

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a desfășurat în contextul instalării noului Cabinet condus de Luca Niculescu, după ce Parlamentul a acordat votul de încredere Guvernului. Reuniunea a fost convocată de președintele Nicușor Dan, în calitate de șef al statului și președinte al CSAT.

Cine a participat la ședința CSAT

La reuniunea convocată de Nicușor Dan au participat membrii noului Cabinet care fac parte din Consiliul Suprem de Apărare a Țării:

Luca Niculescu – prim-ministru și vicepreședinte al CSAT;

Ștefan-Radu Oprea – ministrul Apărării Naționale;

Marian Neacșu – viceprim-ministru și ministrul Afacerilor Interne;

Dan Neculăescu – ministrul Afacerilor Externe;

Radu Marinescu – ministrul Justiției;

Daniel Zamfir – ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

Alexandru Nazare – ministrul Finanțelor

Din componența CSAT mai fac parte directorii Serviciului Român de Informații (SRI) și Serviciului de Informații Externe (SIE), șeful Statului Major al Apărării, consilierul prezidențial pentru securitate națională și secretarul CSAT.