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Romanian Digital Day 2026. Victor Negrescu: „România și Europa trebuie să treacă de la consumul de tehnologie la crearea tehnologiilor viitorului. Dacă țara noastră ratează revoluția tehnologică generată de AI riscăm să devenim irelevanți economic”

Romanian Digital Day 2026. Victor Negrescu:
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Cea de-a patra ediție a Romanian Digital Day, organizată la Parlamentul European de vicepreședintele legislativului european, Victor Negrescu, a reunit sute de participanți din instituțiile europene, mediul academic, industria tehnologică, sectorul privat și administrația publică pentru a discuta despre viitorul digital al Europei și rolul României în această transformare.

Evenimentul a devenit una dintre principalele platforme de dialog privind digitalizarea la nivel european, aducând împreună decidenți europeni, europarlamentari, reprezentanți ai guvernelor, lideri ai industriei, cercetători și antreprenori.

În deschiderea evenimentului, Victor Negrescu a subliniat necesitatea unei schimbări de paradigmă la nivel european:

„Europa nu își mai poate permite să fie doar un consumator sau un simplu reglementator al tehnologiilor dezvoltate în alte părți ale lumii. Avem nevoie de investiții masive în inteligență artificială, infrastructură digitală, cercetare, competențe și inovare. România poate și trebuie să fie parte a acestei transformări. Dacă țara noastră ratează revoluția tehnologică generată de AI riscăm să devenim irelevanți economic. Competitivitatea noastră depinde de ce vom face în acest sens, iar suportul european este indispensabil pentru România, fie că vorbim de fonduri, reglementare sau ecosistem.”

Dezbaterile au evidențiat nevoia accelerării investițiilor în tehnologiile emergente, consolidării competitivității europene, dezvoltării competențelor digitale și susținerii ecosistemelor de inovare. Participanții au insistat asupra importanței colaborării dintre instituțiile publice, universități și sectorul privat pentru a transforma Europa într-un lider global al revoluției tehnologice.

Un accent special a fost pus pe oportunitățile României în domenii precum inteligența artificială, securitatea cibernetică, calculul de înaltă performanță, tehnologiile cuantice și digitalizarea serviciilor publice. Au fost prezentate exemple de bune practici și proiecte care demonstrează potențialul țării noastre de a deveni un pol regional de inovare. Printre momentele inedite ale evenimentului am regăsit următoarele: prima fabrică AI din România finanțată cu fonduri UE, inițiată la precedentul Romanian Digital Day, noua rețea socială europeană care își propune să devină lider în UE, proiectele de viitor ale asociației prin intermediul căreia elevii români au reușit să câștige campionatul mondial de robotică din SUA și prezentarea obiectivelor instituțiilor europene referitoare la noul pachet legislativ privind suveranitatea digitală.

În cadrul evenimentului a fost adoptat un document cu mai multe recomandări pentru viitorul buget european și pentru politicile digitale ale Uniunii Europene, inclusiv creșterea finanțării pentru cercetare și inovare, sprijinirea startup-urilor europene și reducerea decalajelor digitale dintre statele membre. Documentul este disponibil aici: https://tinyurl.com/StatementRDD

„Romanian Digital Day demonstrează că România are expertiza, talentul și capacitatea de a contribui la marile decizii europene privind viitorul tehnologic al continentului. Miza este ca Europa și România să devină creatori de tehnologie, nu doar o piață pentru tehnologiile dezvoltate de alții”, a concluzionat europarlamentarul Victor Negrescu.

Ajuns la cea de-a patra ediție, Romanian Digital Day s-a consolidat ca un reper al dialogului european privind transformarea digitală, promovând contribuția României la construirea unei Europe mai inovatoare, mai competitive și mai pregătite pentru provocările viitorului. Evenimentul a beneficiat de suportul Grupului S&D, IMM România, ANIS, RoboHub, Transilvania Digital Innovation Hub și Politehnica București. Agenda completă a evenimentului: https://tinyurl.com/AgendaRDD.

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