Scandal diplomatic uriaș. Ambasada Chinei îl acuză pe Muraru, ambasadorul României în SUA, că intervine în afacerile interne ale Chinei

Acest fapt în sine, contravine politicii oficiale a României. După întoarcerea în România, dânsul a publicat un articol în presă prin care a susținut poziția separatistă a autorității Partidului Democratic Progresist de promovarea independenței Taiwanului, comunică Ambasada Chinei de la București.

Taiwanul este o parte a Chinei

Acesta este realitatea încă din atichitate până astăzi, ceea ce constituie adevăratul status-quo al Strâmtorii Taiwan şi o componentă importantă a ordinii internaționale de după cel de-al Doilea Război Mondial. Recunoașterea Guvernului Republicii Populare Chineze drept singurul guvern legitim care reprezintă întreTaiwanul este o parte a Chinei, atât China continentală cât și Taiwanul aparțin aceleiași Chine.

Acesta este realitatea încă din atichitate până astăzi, ceea ce constituie adevăratul status-quo al Strâmtorii Taiwan şi o componentă importantă a ordinii internaționale de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Recunoașterea Guvernului Republicii Populare Chineze drept singurul guvern legitim care reprezintă întreaga Chină și respectarea principiului „o singură China” reprezintă un consens recunoscut la nivelul întregii comunități internaționale, respectiv un lucru firesc al respectării normelor de bază ale relațiilor internaționale, subliniază comunicatul.

Relații din comunism

În anul 1949, România și Republica Populară Chineză au stabilit relații diplomatice. De atunci principiul „o singură China” a devenit fundament politic al relațiilor bilaterale, aducând garanția că relațiile dintre China și România au rezistat probelor schimbărilor situației internaționale și au continuat să se dezvolte constant.

Muraru a călcat linia roșie

Recent, domnul deputat român Alexandru Muraru a vizitat în regiunea Taiwan, fapt care, în sine, contravine politicii oficiale a României.

După întoarcerea în România, dânsul a publicat un articol în presă prin care a susținut poziția separatistă a autorității Partidului Democratic Progresist de promovarea independenței Taiwanului, fapt pentru care ne exprimăm preocuparea serioasă și opoziția fermă.

Chestiunea Taiwan este una ce privește afacerile interne ale Chinei și reprezintă nucleu al intereselor fundamentale ale Chinei.

Județul Taiwan

Așa cum un judeţ sau o regiune a României nu se poate separa de statul român sub niciun pretext, tot astfel nici Taiwanul nu se poate separa de China sub niciun motiv.

„Nu face altora ceea ce nu vrei să ți se facă ție”. Faptul că domnul Muraru a intervenit în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei, susținând „independența Taiwanului”, nu numai că contravine cunoștințelor de bază ale diplomaţiei, ci și ridică semne de întrebare cu privire la dacă acesta reprezintă cu adevărat interesele României.

China e opune cu fermitate oricăror forme de legături oficiale cu Taiwan

Partea chineză se opune cu fermitate oricăror forme de legături oficiale cu Taiwan ale statelor care au relații diplomatice cu China, acestea incluzând vizite ale reprezentanților instituțiilor oficiale, înființarea de reprezentanțe oficiale, semnarea acordurilor oficiale sau desfășurarea cooperărilor oficiale.

Acordăm o mare importanță față de angajamentul părții române de a susţine politica „o singură China” și sperăm ca acest angajament să fie pus cu adevărat în aplicare.

Ca atare, Principiul „o singură China” reprezintă atât fundamentul politic al relațiilor chino-române cât și garanția prieteniei celor două țări din generație în generație, este finalul ambiguu tradițional chinez al Ambasadei.