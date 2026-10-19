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Scandal la audierea lui Florin Barbu pentru Ministerul Agriculturii. Replici acide între candidatul PSD și Adrian Cozma: „Ați fost ministru-catastrofă”/ ”Fermierii au nevoie de soluții, nu de circ”

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Audierea lui Florin Barbu, propus pentru funcția de ministru al Agriculturii în Guvernul condus de Luca Niculescu, a fost marcată de un schimb dur de replici între candidatul PSD și deputatul Adrian Cozma. Discuțiile au vizat subvențiile pentru stuf, situația producătorilor de lapte și promisiunea privind motorina la aproximativ 4 lei pe litru pentru fermieri.

Adrian Cozma, acuzații la adresa lui Florin Barbu: „Dezastrul pe care l-ați lăsat în urmă”

Adrian Cozma i-a reproșat lui Florin Barbu că, după nouă ani petrecuți în Ministerul Agriculturii, inclusiv în funcția de ministru, numele său este asociat cu mai multe controverse, printre care subvențiile pentru stuf și sprijinul financiar acordat familiei lui Paul Stănescu.

„Atunci când ați fost ministru, ne punem întrebarea: ce s-a legat de numele dvs. atunci când ați fost ministru? Și sigur că sunt câteva aspecte care sunt relevante, cum ar fi subvenția pentru stuf, pentru familia domnului Stănescu, în jur de două milioane de euro. Ați reușit să transformați stuful în pășune, valiza de 4.000 de euro și cred că trebuie să înțelegem cu toții în ce situație suntem și dezastrul pe care l-ați lăsat în urmă cât ați fost ministru”, a declarat Adrian Cozma.

Deputatul l-a întrebat apoi pe candidatul la conducerea Ministerului Agriculturii cât ar costa anual mecanismul prin care fermierii ar urma să cumpere motorină la aproximativ 4 lei pe litru, fără acciză și TVA, și dacă măsura va fi inclusă în bugetul pentru 2027.

Dvs. ați pus 4 lei, concret. Vă dați demisia sau nu dacă fermierii nu vor cumpăra motorina cu 4 lei pe litru?”, l-a întrebat Cosma.

Florin Barbu: „Fermierii au nevoie de soluții, nu de circ”

În replică, Florin Barbu a susținut că măsura privind motorina are la bază o lege adoptată de Parlamentul României și o directivă europeană.

„Această lege a fost votată în Parlamentul României, este o directivă a Uniunii Europene”, a răspuns candidatul.

Adrian Cosma a revenit asupra acuzațiilor privind subvențiile pentru stuf: „Spuneți-le românilor că 4 milioane de euro i-ați dat la stuf”.

Florin Barbu a respins acuzațiile și a criticat modul în care s-a desfășurat dezbaterea.

Fermierii au nevoie de soluții, nu de circ. S-au săturat de circul realizat în cele 6 luni. V-am explicat, mergeți pe actul normativ, aprobat de către Curtea Constituțională, promulgat de președintele dvs., domnul Iohannis, care a trimis actul normativ la Curtea Constituțională și a promulgat acea lege. Nu s-a plătit niciun ban pe stuf de la Ministerul Agriculturii. Nu mai mințiți, înțelegeți?”, a declarat Florin Barbu.

Schimb de replici și pe tema producătorilor de lapte

Disputa a continuat pe tema situației producătorilor de lapte.

„Ați fost ministru-catastrofă. Întrebați-i pe producătorii de lapte dacă sunt mulțumiți după mandatul dvs.”, a afirmat deputatul.

Florin Barbu a contestat afirmațiile acestuia și a invocat creșterea subvențiilor acordate crescătorilor de animale.

„Producătorii de lapte? Dvs. habar n-aveți”, a replicat candidatul la funcția de ministru.

„Producătorii de lapte, vreți să spuneți că sunt fericiți? Uitați-vă în ochii lor, sunt fericiți?”, a continuat Adrian Cozma.

Florin Barbu a susținut că subvențiile pentru producătorii de lapte au crescut față de nivelul din 2023.

„Cât primeau subvenții pe cap în 2023 și cât le-a venit în momentul de față decizia pentru a primi subvenții? Duble. Și mă așteptam ca dvs. să știți acest lucru”, a încheiat Florin Barbu.

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