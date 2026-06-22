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Simion îl invită pe premierul desemnat, Adrian Veștea, la sediul AUR și îl somează pe Nicușor Dan să spună dacă voturile „extremiste” sunt bune

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Președintele AUR, George Simion, a anunțat, luni după-amiază, că parlamentarii AUR nu vor vota Guvernul Veștea. Votul în plen este programat la ora 21:30. Acesta a precizat că îl aşteaptă la sediul partidului său pe premierul desemnat până la ora 20:00. În plus, Simion i-a cerut preşedintelui Nicuşor Dan să iasă public ca să spună dacă AUR mai este un partid extremist.

„Țara trece printr-un moment foarte foarte complicat, prin cea mai mare criză economică, socială și politică din ultimii 35 de ani. Este nevoie de reconciliere națională și din câte am ascultat este nevoie de AUR. Este nevoie de voturile partidului AUR pentru susținerea unui Guvern, pentru a scoate țara din criză, pentru a scăpa de Bolojan. Asta este marota pe care am tot auzit-o.

Consecițnțele guvernării Bolojan trebuie înlăturată, programul de guvernare a lui Bolojan trebuie să plece. Îi solicit lui Ilie Bolojan să părăsească Palatul Victoria. Dacă diseară va exista un vot penru această guvernare cu un premier care nu a venit să ne ceară votul, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”, a spus George Simion.

De asemenea, George Simion a transmis că îi așteaptă pe Adrian Veștea și pe președintele Nicușor Dan să spună public dacă voturile „extremiste” ale AUR sunt bune sau nu. Liderul AUR a subliniat că Executivul lui Veștea nu va avea susținerea a 233 de parlamentari.

„Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îș așteptăm pe Nicușor Dan să spună public dacă voturile AUR sunt bune sau nu. Să spună dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști, că în ultimele săptămămâni am văzut că suntem patrioți.

Dacă votul e diseară, noi vom ieși din sală. Fac apel și la domnul Veștea să-și predea mandatul, pentru că nu va trece. Nu va avea 233 de parlamentari, nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală. Îl aștept diseară până la ora 20.00 la sediul nostru. A mai avut discuții cu colegii noștri la Vila Lac, a discutat cu domnul Murad, care i-a spus că sunt necesare măsuri pentru antreprenoriatul românesc”.

Guvernul Veștea are nevoie de voturile AUR pentru învestire

Cu voturile din PSD, cele a aproximativ 23 de liberali din tabăra Veștea, voturile minorităților, neafiliaților, Uniți pentru România și PACE, Executivul lui Adrian Veștea ar avea în continuare nevoie de sprijin din partea AUR. În funcție de voturile parlamentarilor PNL și ale grupurilor mici, necesarul de voturi de la partidul lui George Simion este estimat între 16 și 25. Inclusiv liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a transmis, luni dimineață, că parlamentarii partidului nu vor susține cabinetul. Totuși, sursele politice spun că PSD și tabăra Veștea au negociat individual pentru voturi.

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