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Slovacia și Ungaria fac front comun și anunță că nu vor contribui la ajutorul de 70 miliarde de euro cerut de Ucraina. Anunțul a fost făcut de Fico, premierul slovac

Slovacia și Ungaria fac front comun și anunță că nu vor contribui la ajutorul de 70 miliarde de euro cerut de Ucraina. Anunțul a fost făcut de Fico, premierul slovac
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Premierul slovac Robert Fico a anunțat pe 16 octombrie că țara sa nu va susține pachetul de 70 de miliarde de euro cerut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski la summitul liderilor UE de la Bruxelles.

Peter Magyar, premierul Ungariei, a anunțat că-i susține inițiativa, a spus Fico. Și premierul Cehiei Andrej Babis a semnalat că țara sa nu va susține pachetul financiar pentru Ucraina.

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Zelenski a solicitat liderilor europeni un ajutor financiar suplimentar  pentru a rezista atacurilor ruse de anul viitor, potrivit The Kyiv Independent.

Zelenski a mai solicitat 300 de rachete Patriot, iar banii solicitați proveneau din activele ruseșt înghețate. Cererea președintelui ucrainean vine la șase luni după ce blocul european i-a acordat un împrmut de 90 de miliarde de euro Ucrainei. Cehia, Ungaria și Slovacia au refuzat să susțină acordarea sumei vaste de bani Ucrainei.

Kievul se confruntă în ultimele luni cu o penurie de interceptoare în fața bombardamentelor rusești tot mai intensificate. Țări non-membre UE, precum Norvegia, s-au oferit să contribuie la întărirea sistemului defensiv.

Sursa Foto: Facebook

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