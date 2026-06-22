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Sorin Grindeanu a părăsit sala de plen înainte de finalizarea votului. Anunță că PSD este gata să-și asume funcția de premier după discuțiile cu Nicușor Dan

Sorin Grindeanu a părăsit sala de plen înainte de finalizarea votului. Anunță că PSD este gata să-și asume funcția de premier după discuțiile cu Nicușor Dan
Sorin Grindeanu, președintele PSD / Foto - Mediafax
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Sorin Grindeanu a părăsit sala de plen înainte de finalizarea votului. Liderul PSD a făcut câteva declarații în fața jurnaliștilor și a anunțat că este gata să își asume funcția de premier, după discuțiile cu Nicușor Dan.

Grindeanu anunță că este gata să își asume funcția de premier

De altfel, Grindeanu a transmis că PSD nu fuge de responsabilitate, afirmând că, în ciuda opiniilor diferite din partid, formațiunea acționează ca o echipă și este pregătită să participe la consultările de la Cotroceni pentru a discuta inclusiv o posibilă asumare a funcției de premier, în contextul în care România este „cu un pas mai aproape de alegeri anticipate”.

”PSD a înțeles responsabilitatea acestui vot, de a oferi României un guvern stabil. Vreau să-l felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie. Un om care a dorit binele, care își dorește binele. Nu vreau să vorbesc la trecut. Sunt alții care n-au fost prezenți a vot. Stând pe funcții fac pe moraliștii. E treaba românilor să-i judece pe cei care pun mai presus funcțiile lor. PSD nu fuge de răspundere.

În PSD e democrație, fiecare membru poate să emită părerile, dar PSD acționează ca o echipă. Dacă președintele ne va chema mâine, PSD nu fuge de responsabilitate. Suntem cu un pas mai aproape de anticipate”, a declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu, președintele PSD / Foto – Mediafax

Grindeanu a declarat că PSD nu va susține un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, precizând că, în funcție de consultările de la Cotroceni, partidul va decide formula cu care va veni în fața Parlamentului, subliniind că este nevoie rapid de o nouă variantă de guvern pentru că România are nevoie de stabilitate.

”PSD nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Dacă urmare a consultărilor de la Cotroceni, PSD va acord PSD acest mandat, vom vedea în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Bogdan Ivan a fost solicitat de George Simion, și i-am dat voie să meargă
(n.r. Ați fi dispus că îl acceptați pe Ilie Bolojan premier din nou?) Nu
(n.r.Vă veți asuma eșecul?) Fiecare e responsabil de ceea ce face. Hai să vedem cum se finalizează. Într-un final cred că le va veni mintea de pe urmă și celor care au lipsit și celor care nu au venit la vot, pentru că România are nevoie de un guvern. Formula ar trebui discutată în zilele următoare și să se vină rapid cu o nouă formul”, a declarat Grindeanu.

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