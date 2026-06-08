Tomac caută susținere și pe social media pentru Guvernul tehnocrat. Ce mesaj a transmis premierul desemnat „fiecărui român”

Premierul desemnat Eugen Tomac a distribuit luni, pe social media, un mesaj în care face apel la „onestitate și răspundere” cu puțin timp înainte de începerea consultărilor cu reprezentanții PNL, USR și PSD. Tomac are doar zece zile la dispoziție pentru a strânge cele 233 de voturi în Parlament pentru învestirea guvernului său tehnocrat.

Mesajul solicită, practic, susținere publică după ce premierul desemnat a făcut declarații de presă după consultările de la sediul PNL cu Ilie Bolojan. El a precizat că „avem un context internațional extrem de tensionat și plin de provocări” și a enumerat „urgențele” pe care le va gestiona noul guvern.

„Săptămână importantă pentru România! Încep consultările cu reprezentanții partidelor PNL, USR și PSD pentru formarea Guvernului și am încredere că vor fi discuții constructive, iar contextul dificil în care ne aflăm ne va îndemna să lăsăm deoparte orice reticență, pentru binele românilor.

Sunt un om de echipă, am demonstrat asta de-a lungul timpului, și sunt gata să lucrez neobosit, cu onestitate și simț de răspundere, pentru construirea unui guvern funcțional, în serviciul fiecărui român”, a scris Tomac pe Facebook.

Tomac a explicat de ce lista de miniștri nu e finalizată

El a explicat de ce lista de miniștri nu este încă finalizată.

„Lista, încă nu am finalizat-o dintr-un motiv foarte simplu: pentru că îmi doresc ca pentru fiecare minister să am cel puțin două-trei propuneri iar decizia în ceea ce privește ministrul pe care îl voi propune Parlamentului să fie decizia mea. De aceea doar pentru o parte din membrii viitorului cabinet lucrurile s-au încheiat în ceea ce privește discuțiile. Pentru câteva ministere urmează ca azi și mâine, cel târziu miercuri să finalizez formula de cabinet”, a mai declarat Tomac.

Pe listă vor fi „miniștri, secretari de stat, prefecți… fără carnet de partid”, a afirmat premierul desemnat.

Programul negocierilor de luni

Misiunea premierului desemnat este una dificilă, iar calendarul discuțiilor anunțat pentru ziua de luni este unul dens. Potrivit echipei sale de comunicare, Eugen Tomac se va deplasa la sediile formațiunilor politice pentru a negocia susținerea pentru guvernul pe care urmează să-l propună:

Ora 11:00: Întâlnire cu reprezentanții PNL.

Ora 14:00: Întâlnire cu reprezentanții USR.

Ora 17:00: Întâlnire cu reprezentanții PSD.

După fiecare rundă de consultări, premierul desemnat va susține declarații de presă, iar discuțiile vor continua și marți, după un program ce urmează să fie comunicat ulterior.

Conform Constituției, Eugen Tomac are la dispoziție un termen de 10 zile de la desemnare pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor.

Pentru ca noul Guvern să fie învestit, este nevoie de votul a 233 de parlamentari (jumătate plus unu din numărul total). În cazul în care acest prag nu este atins, guvernul va pica la votul de învestitură, fiind necesară o nouă desemnare, scenariu care ar