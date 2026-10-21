Toni Neacșu intervine în ultimul dosar al lui Călin Georgescu: „Rar am auzit de acuzații atât de ridicole”

Avocatul Toni Neacșu comentează, pe Facebook, acuzațiile recente aduse lui Călin Georgescu, după ce procurorii DIICOT au deschis un nou dosar penal pentru operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Magistratul e de părere că, din moment ce mijloacele de urmărire, la care fac referire anchetatorii, nu au fost găsite, fapta de „tentativă la infracțiunea de alterare a datelor” nu există.

„Normal că nu există tentativă la infracțiunea de alterare a datelor și la perturbarea sistemelor informatice dacă nici măcar nu s-au găsit dispozitivele de ascultare”, precizează acesta.

Argumentele avocatului Toni Neacșu împotriva acuzațiilor aduse de DIICOT lui Georgescu

Potrivit lui Toni Neacșu „infracțiunea de tentativă” înseamnă că inculpatul a început deja acțiunea de bruiere a dispozitivelor tehnice, plasate de anchetatori în vila lui Georgescu.

„Tentativă înseamnă să începi acțiunea de alterare (distrugere, bruiere) a unui dispozitiv tehnic iar dacă nici măcar nu l-ai găsit nu poți începe fizic asta, rămâne doar în capul tau. Ce ai tu în cap nu e infracțiune”, mai spune Toni Neacșu.

Acesta argumentează că fostul prezidențiabil avea tot dreptul să „verifice” dacă are tehnică de ascultare în casă. E important, însă, de menționat, că la momentul perchezițiilor din 21 septembrie, Călin Georgescu și soția sa au fost informați că procurorii au montat sisteme de ascultare în vila acestuia de la Mogoșoaia.

„Oricine e liber să verifice dacă are tehnică de ascultare în casă, chiar dacă știe că acestea e posibil să fie puse de parchet cu mandat dr la judecător. Nu are voie să le distrugă dacă știe că sunt ale statului dar atât.”, este de părere Toni Neacșu.

„Se exercită presiuni asupra judecătorilor de la Curtea de Apel București”

De asemenea, avocatul este de părere acest nou dosar pe numele lui Georgescu este menit să pună „presiuni” pe avocații Curții de Apel București, care urmează ca vineri să decidă eliberarea fostului prezidențiabil și plasarea acestui în arest la domiciliu.

„Rar am auzit de acuzații atât de ridicole de la DIICOT, pe care toți profesioniștii îl știam serios.

Evident că doar se exercită presiuni asupra judecătorilor de la CA București, care soluționează vineri contestația la înlocuirea arestului preventiv. Nu întâmplător în ziua în care s-a formulat cererea de prelungire a arestului preventiv”, spune avocatul.

Noi percheziții la reședința lui Călin Georgescu

Astăzi, 21 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (autorat și instigare) și tentativă la infracțiunile de alterarea integrității datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice.

Este al patrulea dosar penal al fostului candidat la prezidențiale.