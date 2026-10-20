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Traian Băsescu susține că Nicușor Dan și-a securizat mandatul de președinte prin soluția politică pentru Guvernul Luca Niculescu

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Traian Băsescu a fost întrebat cât de mult se va implica președintele Nicușor Dan în activitatea Guvernului condus de Luca Niculescu. Fostul șef al statului a declarat că este greu de estimat nivelul implicării președintelui, dar consideră că soluția politică găsită pentru formarea noului Executiv îi oferă acestuia protecție în fața unui eventual demers de suspendare din funcție.

Traian Băsescu spune că Nicușor Dan și-a securizat mandatul de președinte, după instalarea guvernului Niculescu

Potrivit lui Traian Băsescu, configurația politică din jurul noului Guvern reduce riscul ca PSD să se alăture inițiativei de suspendare a președintelui, pe care fostul șef al statului o asociază cu semnăturile strânse de AUR.

„Mi-e greu sa spun cat se va implica Nicusor in guvernul Luca Niculescu. Dar prin solutia politica pe care a dat-o pentru guvern Nicusor Dan si-a securizat postul de presedinte al Romaniei. Nu mai exista riscul ca PSD sa se alature semnaturilor date de AUR si sa il suspende pe presedinte. Nicusor Dan si-a securizat scaunul si nu va trece printr-o suspendare. Doar daca se cearta cu Grindeanu.”

Guvernul Niculescu a fost învestit cu 280 de voturi ”pentru”

La aproape șase luni de la demiterea Guvernului Bolojan, România are un nou Executiv cu puteri depline. Premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți, votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea Cabinetului său.

Acesta a acumulat un număr uriaș de voturi exprimate, 338, dintre care 280 „pentru”, respectiv 58 „împotrivă”, peste necesarul de minimum 233 de voturi pozitive. Niculescu a mers apoi la Palatul Cotroceni pentru a depune jurământul, după care a susținut și prima sa ședință de guvern în calitate de premier.

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