Un senator PSD acuză un nou „tun” dat de guvernul Bolojan. Ce contract a semnat ieri cu o companie germană

Senatorul PSD Daniel Zamfir lansează noi acuzații la adresa premierului demis Ilie Bolojan, pe care îl acuză că întârzie formarea unui nou Guvern pentru a continua să semneze contracte în numele Executivului.

Într-o postare publicată pe Facebook, social-democratul susține că Guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi semnat, joi, un contract privind implementarea portofelului digital cu o companie din Germania, pe care îl cataloghează drept un nou „mega tun”.

Acuzațiile lui Daniel Zamfir

Senatorul PSD afirmă că acesta ar fi motivul pentru care Ilie Bolojan ar bloca negocierile pentru instalarea unui nou Executiv și îl acuză că urmărește să rămână la conducerea Guvernului.

„INCA UN MEGA TUN AL MITOMANULUI

Intelegeti acum de ce mitomanul Bolojan blocheaza orice solutie de formare a guvernului?

A mai semnat ieri un mega contract-Portofelul digital- cu o firma germana.

Ilie, nu mai incerca sa prostesti lumea cu asa zisele principii ale tale!

Faci orice sa ramai la comanda Guvernului sa poti livra ce ti se cere!

Esti un instrument jalnic si cinic si vei iesit rapid si urat din istorie, mincinosule!”, a scris Daniel Zamfir pe Facebook.



Ce este Portofelul European de Identitate Digitală

România urmează să implementeze până la sfârșitul anului 2026 Portofelul European de Identitate Digitală, o aplicație care le va permite cetățenilor să își stocheze și să utilizeze în format electronic principalele documente personale. Pentru dezvoltarea acestui sistem, Guvernul a decis să utilizeze soluția tehnică realizată de Germania, după analiza mai multor variante dezvoltate la nivelul Uniunii Europene.

Aplicația va funcționa ca un portofel digital, în care utilizatorii vor putea păstra într-un singur loc documentele esențiale și își vor putea dovedi identitatea atât în mediul online, cât și în interacțiunile fizice cu autoritățile sau alte instituții.