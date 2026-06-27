Prima pagină » Știri politice » Un senator PSD acuză un nou „tun” dat de guvernul Bolojan. Ce contract a semnat ieri cu o companie germană

Un senator PSD acuză un nou „tun” dat de guvernul Bolojan. Ce contract a semnat ieri cu o companie germană

Un senator PSD acuză un nou „tun” dat de guvernul Bolojan. Ce contract a semnat ieri cu o companie germană
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Senatorul PSD Daniel Zamfir lansează noi acuzații la adresa premierului demis Ilie Bolojan, pe care îl acuză că întârzie formarea unui nou Guvern pentru a continua să semneze contracte în numele Executivului.

Într-o postare publicată pe Facebook, social-democratul susține că Guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi semnat, joi, un contract privind implementarea portofelului digital cu o companie din Germania, pe care îl cataloghează drept un nou „mega tun”.

Acuzațiile lui Daniel Zamfir

Senatorul PSD afirmă că acesta ar fi motivul pentru care Ilie Bolojan ar bloca negocierile pentru instalarea unui nou Executiv și îl acuză că urmărește să rămână la conducerea Guvernului.

INCA UN MEGA TUN AL MITOMANULUI

Intelegeti acum de ce mitomanul Bolojan blocheaza orice solutie de formare a guvernului?

A mai semnat ieri un mega contract-Portofelul digital- cu o firma germana.

Ilie, nu mai incerca sa prostesti lumea cu asa zisele principii ale tale!

Faci orice sa ramai la comanda Guvernului sa poti livra ce ti se cere!

Esti un instrument jalnic si cinic si vei iesit rapid si urat din istorie, mincinosule!”, a scris Daniel Zamfir pe Facebook.


Ce este Portofelul European de Identitate Digitală

România urmează să implementeze până la sfârșitul anului 2026 Portofelul European de Identitate Digitală, o aplicație care le va permite cetățenilor să își stocheze și să utilizeze în format electronic principalele documente personale. Pentru dezvoltarea acestui sistem, Guvernul a decis să utilizeze soluția tehnică realizată de Germania, după analiza mai multor variante dezvoltate la nivelul Uniunii Europene.

Aplicația va funcționa ca un portofel digital, în care utilizatorii vor putea păstra într-un singur loc documentele esențiale și își vor  putea dovedi identitatea atât în mediul online, cât și în interacțiunile fizice cu autoritățile sau alte instituții.

  • În Portofelul European de Identitate Digitală vor putea fi incluse documente precum cartea de identitate, permisul de conducere, diplomele și atestatele, documentele medicale sau cardul de sănătate, precum și documentele de călătorie.
  • Scopul proiectului este de a reuni toate documentele importante într-o singură aplicație, accesibilă direct de pe telefonul mobil.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Motreanu, nr. 2 din PNL, avansează un scenariu ipotetic: Cum ar fi ca duminică, la ora 9, Nicușor Dan să-l propună premier pe Constantin Toma (PSD)?
19:29
Motreanu, nr. 2 din PNL, avansează un scenariu ipotetic: Cum ar fi ca duminică, la ora 9, Nicușor Dan să-l propună premier pe Constantin Toma (PSD)?
INEDIT Trump n-a renunțat la Cuba. Președintele a postat un meme despre cubanezii care părăsesc New York pentru a scăpa de „comunismul” primarului Mamdani
17:56
Trump n-a renunțat la Cuba. Președintele a postat un meme despre cubanezii care părăsesc New York pentru a scăpa de „comunismul” primarului Mamdani
REACȚIE Oana Gheorghiu susține că PSD încearcă să transfere vina asupra altor partide, după ce „au aruncat România în haos”. Acuzațiile vicepremierului demis
17:26
Oana Gheorghiu susține că PSD încearcă să transfere vina asupra altor partide, după ce „au aruncat România în haos”. Acuzațiile vicepremierului demis
FLASH NEWS Siegfried Mureșan, premierul susținut de PNL-USR-UDMR, a intrat în colimatorul Laurei Vicol. De ce i-a făcut fosta deputată plângere penală
16:56
Siegfried Mureșan, premierul susținut de PNL-USR-UDMR, a intrat în colimatorul Laurei Vicol. De ce i-a făcut fosta deputată plângere penală
FLASH NEWS Ilie Bolojan susține că a scăzut deficitul cu 40%. Nu spune nimic despre sărăcirea populației, scăderea puterii de cumpărare, inflația record din România și datoria publică uriașă
16:18
Ilie Bolojan susține că a scăzut deficitul cu 40%. Nu spune nimic despre sărăcirea populației, scăderea puterii de cumpărare, inflația record din România și datoria publică uriașă
FLASH NEWS Imagini tragi-comice la PNL Argeș, după execuția Alinei Gorghiu. Prima ședință de partid s-a ținut într-un pod. Liderii ascultă triști ce spune noul șef
16:03
Imagini tragi-comice la PNL Argeș, după execuția Alinei Gorghiu. Prima ședință de partid s-a ținut într-un pod. Liderii ascultă triști ce spune noul șef
Mediafax
Propunerea PNL pentru funcția de premier, vizată de o plângere penală. De ce îl acuză fosta deputată PSD Laura Vicol?
Digi24
Împăratul, planurile de adopție și o prințesă care nu va domni niciodată: viitorul nesigur al celei mai vechi monarhii ereditare
Cancan.ro
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Adevarul
Tot mai multe țări europene cer sancțiuni împotriva Israelului. Explicația din spatele schimbării de ton: „Marea victorie a Rusiei și a lui Putin”
Mediafax
Ministerul Sănătății solicită măsuri speciale din cauza caniculei
Click
Ce dietă ține Lupu Rednic, la 56 de ani: „Beau și câte un păhărel de horincă!”. Solistul și soția lui au primit un cadou aparte
Digi24
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
Cancan.ro
BREAKING‼️ E cod ROȘU😲 ANM anunță prăpăd și recomandă să NU ieșiți din case↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de la țară a lui Cheloo. Rapper-ul a lăsat în urmă viața agitată de la oraș și s-a mutat în Breaza. Are o curte imensă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație GPL
Descopera.ro
După jumătate de secol, astronomii au descoperit ce ascunde gaura neagră din inima Căii Lactee
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Descopera.ro
Disputa pentru averea lui Iancu Oteteleșanu. Scandalul din jurul moștenirii
EMISIUNI Duminică 28 iunie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- ROMÂNI RĂPIȚI ŞI EXECUTAȚI DE TRAFICANȚII MAROCANI
19:00
Duminică 28 iunie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- ROMÂNI RĂPIȚI ŞI EXECUTAȚI DE TRAFICANȚII MAROCANI
REACȚIE Olguța Vasilescu îl ironizează pe Siegfried Mureșan: „Românii o să-și scrântească limba până îi pronunță numele”
18:54
Olguța Vasilescu îl ironizează pe Siegfried Mureșan: „Românii o să-și scrântească limba până îi pronunță numele”
RĂZBOI Războiul Iran-SUA a repornit, acordul de pace este compromis. Gardienii Revoluției Islamice au bombardat ținte militare americane din Bahrain
18:51
Războiul Iran-SUA a repornit, acordul de pace este compromis. Gardienii Revoluției Islamice au bombardat ținte militare americane din Bahrain
INCIDENT Scene de coșmar. Tânără bătută, sechestrată și violată într-o mașină, în Dâmbovița
18:50
Scene de coșmar. Tânără bătută, sechestrată și violată într-o mașină, în Dâmbovița
SPORT Henry, un adolescent de 15 ani, a repus șahul românesc pe harta podiumului mondial. Sportivul de la CSM Constanța a devenit vicecampion mondial la șah
18:33
Henry, un adolescent de 15 ani, a repus șahul românesc pe harta podiumului mondial. Sportivul de la CSM Constanța a devenit vicecampion mondial la șah
EXCLUSIV Doru Bușcu a identificat semne alarmante la Nicușor Dan. „În el crește într-un fel un mic dictator”
18:00
Doru Bușcu a identificat semne alarmante la Nicușor Dan. „În el crește într-un fel un mic dictator”

Cele mai noi

Trimite acest link pe