USR nu va susține un guvern din care face parte PSD. Dominic Fritz: „Nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat marţi, după consultările cu Nicușor Dan, că USR nu va putea să susţină un guvern din care face parte PSD. El a exprimat opțiunea formațiunii politice pentru un guvern minoritar cu PNL şi UDMR.

USR își întărește astfel linia de demarcație și transmite președintelui că nu va susține nicio formulă executivă cu social democrații. În plină criză politică, marcată de războiul deschis din PNL, eșecul premierului desemnat Adrian Veștea de a obține susținerea Parlamentului, decontat inclusiv de PSD și reluarea consultărilor de la Cotroceni, Dominic Fritz afirmă că partidul său este pregătit inclusiv pentru scenariul alegerilor anticipate.

„Am avut o discuție cu președintele Românei despre soluțiile pe care le propunem. USR crede că țara nu are nevoie doar de un guvern care să treacă cumva cu 233 de voturi prin Parlament ci are nevoie de o direcție clară. Oamenii se așteaptă să tăiem din privilegii, cheltuielile statului, deficituri, să facem reforme în toate insituțiile de control și bineînțeles să rămânem pe o cale clar asumată europeană. Toate aceste lucruri, credem noi, nu sunt posibile cu un PSD la guvernare care nu mai are încrederea românilor”, a declarat Fritz după consultări.

La consultările cu președintele au participat liderul USR, Dominic Fritz, alături de Ionuț Moșteanu, Radu Miruță, Diana Buzoianu și Oana Țoiu, membri ai echipei de negociere a partidului.

„Nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă”

De asemenea, Fritz a subliniat că USR nu se teme de alegeri anticipate și crede că ar putea să relegitimeze procesul democratic în România.

„De aceea, i-am spus președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Asta este o poziție care nu este nouă. Cu mare consecvență am ținut această poziție de când PSD a făcut un pact cu AUR și unde a dus acest pact am văzut aseară. În schimb, și pe baza performanțelor miniștrilor USR, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar împreună cu PNL și UDMR și bineînțeles că suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut de PSD. Credem că Parlamentul actual este sau cu greu mai poate fi descris ca un Parlament care oglindește toate preferințele românilor. Tocmai de aceea nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă, credem că un astfel de pas ar putea să relegitimeze procesul democratic în România”, a declarat liderul USR, Dominic Fritz.

Consultările cu partidele parlamentare sunt în plină desfășurare acum la Palatul Cotroceni. Față de runda precedentă, timpul alocat fiecărui partid a fost redus la jumătate: 30 de minute. La finalul consutărilor de marți, președintele României ar trebui să anunțe desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru.