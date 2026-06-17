Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Diana Buzoianu – cote-record la vânătoare pentru zeci de specii, dar refuză să protejeze oamenii de urși”

Deputatul AUR Valeriu Munteanu critică lipsa de coerență a politicilor promovate de Ministerul Mediului, arătând că proiectul privind cotele de vânătoare pentru sezonul 2026–2027 prevede unele dintre cele mai ridicate niveluri de recoltă pentru numeroase specii cinegetice, în timp ce autoritățile refuză să adopte măsuri ferme pentru gestionarea populației de urși.

Parlamentarul AUR susține că protejarea vieții oamenilor, a fermierilor și a comunităților afectate de atacurile urșilor trebuie să reprezinte o prioritate, iar politicile de mediu trebuie construite pe criterii de echilibru, responsabilitate și interes public.

„Proiectul de ordin pus în consultare publică de Ministerul Mediului demonstrează o contradicție greu de explicat. Sub semnătura Dianei Buzoianu sunt propuse unele dintre cele mai mari cote de recoltă din ultimii ani pentru numeroase specii de interes cinegetic: un maxim istoric de 7.278 cerbi comuni (față de 4.826 în 2022–2023), 1430 cerbi lopătari, 657 capre negre, precum și cote de ordinul zecilor și sutelor de mii de exemplare la diferite specii de păsări.

În cazul muflonului, documentul indică existența unui efectiv național evaluat de numai 107 exemplare, dar propune împușcarea a 10 exemplare fără a indica care ar fi efectivul optim al acestei specii și cum contribuie această cotă la obiectivele de conservare și management ale speciei. Toate aceste cifre se regăsesc în proiectul oficial lansat de minister pentru sezonul de vânătoare 2026–2027.

În schimb, atunci când vine vorba despre ursul brun, specie care provoacă săptămânal victime omenești, atacuri asupra gospodăriilor și pierderi importante pentru fermieri și crescătorii de animale, USR-ta Diana Buzoianu, adepta extremismului ecologic, se opune constant măsurilor eficiente de control al populației.

Cu alte cuvinte, ministerul acceptă fără rezerve împușcarea a mii de cerbi, căpriori, mufloni și a sute de mii de păsări, dar refuză să ia decizii ferme pentru protejarea vieții oamenilor. Această abordare nu este nici coerentă, nici echilibrată. Politica de mediu trebuie să pornească de la realitate și de la interesul cetățenilor, nu de la activism selectiv și standarde diferite aplicate de la o specie la alta”, a declarat Valeriu Munteanu, deputat AUR.