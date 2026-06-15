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Veștea le-a dezvăluit colegilor din PNL când vrea să meargă în Parlament cu Guvernul: „Sper să putem să ne vedem în ochi și după”

Veștea le-a dezvăluit colegilor din PNL când vrea să meargă în Parlament cu Guvernul: „Sper să putem să ne vedem în ochi și după”
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Ședința Biroului Politic Național (BPN) a PNL, convocată de urgență pentru înlăturarea lui Adrian Veștea din partid, este în plină desfășurare. Iar Veștea, desemnat, pe nepusă masă pentru Ilie Bolojan, premier de către președintele Dan și-a expus pledoaria în fața liberalilor.

PNL stabilește azi ce va decide legat de excluderea sa din partid. Doar că nu va fi ușor. Gândul prezintă toate datele problemei și procedura statutară prin care Veștea poate fi exclus.

PNL a declanșat deja procedura de excludere a acestuia din partid.

„E un program de guvernare pe care mi-l însușesc cu totul. Nu am avut încă o discuție cu el (n.r. ministrul Nazare), dar prioritate va fi să aibă Ministerul de Finanțe. Am acceptat această poziție și este un act de curaj și de responsabilitate.

Și cred cred că e de datoria fiecărui om care a intrat în politică și a parcurs anumite etape să îi dea curs. Sunt lucruri pe care mi le reproșez, ca nu am apucat sa am o discutie cu dumneavoastră”, a zis Veștea.

El a invocat familia și a vorbit despre „momentele grele prin care trece”.

„Dar asta a fost succesiunea evenimentelor. Și soția mea a aflat cu 10 minute înainte. Am doi băieți acasă și unul în sesiune, trec prin momente foarte grele văzând ce se întâmplă, sunt atacat mereu. Pentru mine familia e extrem de importantă. Nu sunt supărat pe niciunul, nu o sa vă jignesc, nu o să vă fiu ostil. V-aș ruga pe cât posibil să aveți o abordare așezată și să putem să ne vedem în ochi și după miercuri după ce învestim guvernul”, a declarat Veștea în fața colegilor din PNL.

Premierul desemnat spune că din punctul său de vedere un Guvern minoritar nu e o soluție pentru că „nu sunt vremuri pentru asa ceva”. „Eu nu-mi asum guvern minoritar. În situația în care voi fi investit vreau să am parlament pe care să mă pot baza”, susține premierul desemnat.

Înlăturarea lui Veștea, o procedură dificilă

Ultima revizuire a statutului PNL a stabilit că un prim-vicepreședinte poate fi exclus numai prin intermediul unui congres extraordinar. Prin urmare, o asemenea decizie nu poate fi adoptată printr-o simplă hotărâre a conducerii partidului, ci presupune declanșarea întregii proceduri statutare și convocarea congresului. Este vorba de articolul 31 din Statutul PNL, care se referă la sancționarea membrilor aleși în Congres, fiind vorba inclusiv de prim-vicepreședinții partidului.

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