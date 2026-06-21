Victor Cațavei (AUR): „Demagogia referitoare la Planul Național de Redresare și Reziliență: o contradicție totală cu realitatea”

Victor Cațavei, președintele Comisiei AUR „Investiții și Programe de Finanțare” îl acuză pe ministrul interimar Dragoș Pîslaru de „deformarea” realității privind absorbția de fonduri europene din programul PNRR. Potrivit reprezentantului AUR, ministerele responsabile pentru gestionarea granturilor trebuie să își asume responsabilitatea pentru pierderea iminentă a investițiilor pe care România le putea duce la capăt din bani europeni.

„Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat în data de 19.06.2026, faptul că: „am finalizat pozitiv negocierile tehnice cu Comisia Europeană privind ultima modificare de PNRR. Rezultatul direct: România păstrează un PNRR cu o valoare de peste 20 de miliarde de euro și menține integral componenta de bani europeni nerambursabili, cea mai valoroasă parte a acestei finanțări”.

Aceasta declarație neagă în mod evident realitatea concretizată prin stadiul efectiv al implementării PNRR.

Astfel, în data de 19.06.2026, dată la care Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a avut această declaratie politică, stadiul efectiv este următorul:

Sume încasate: 13.001.845.155 euro;

Procent de încasare (din bugetul oricum diminuat in anul 2025): 60,73%;

Timp rămas pentru implementarea PNRR: 2 luni, 11 zile;

În mod concret, până acum, din bugetul de 21.410.527.593 euro disponibil după ultimele renegocieri din anul 2025, au fost încasați în 5 ani doar 13.001.845.155 euro, iar restul de 8.408.682.438 euro trebuie atrași în doar 2 luni (pentru proiecte si reforme necesar de finalizat până la data de 31 august 2026).

În acest context, Alianța pentru Unirea Românilor solicită ca actualul guvern, prioritar prin Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene si prin Ministerul Finanțelor, să prezinte situația efectivă și să nu deformeze realitatea concretă prin formulări bombastice fără nici un temei.

De asemenea, Alianța pentru Unirea Românilor solicită ca actualul guvern, prioritar prin Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene și prin Ministerul Finanțelor, să îsi asume răspunderea pentru pierderea acestor granturi care ar fi un avut un impact real pentru dezvoltarea României, în cazul in care erau gestionate corespunzător”, a declarat Victor Cațavei.