Femeile resimt dureri mai intense decât bărbații în toate zonele corpului, arată un nou studiu publicat în revista științifică Nature Medicine.

Cercetătorii au măsurat toate tipurile de durere pentru a constata că riscul ca medicii să nu le prescrie analgezicul necesar este crescut.

Cercetătorii susțin că femeile primesc mai rar decât bărbații tratamentul analgezic de care au nevoie.

Durerea, principala cauză de dizabilitate la nivel global

Datele au fost colectate de la peste 6 milioane de persoane din 118 țări între 1990 și 2025, cu vârste cuprinse între cinci și chiar peste 100 de ani.

Studiul a vizat dureri în 11 zone ale corpului: cap, față, gât/umăr, picior/ gleznă, mână/încheietură, cot, piept, spate, stomac/abdomen, șold și genunchi. În cazul femeilor, durerea a avut intensitate mai mare decât în cazul bărbaților.

40% dintre persoanele participante au raportat dureri de spate. Numai 2% au raportat dureri faciale.

Durerea este considerată principala cauză globală de dizabilitate. Potrivit studiului citat The Guardian , durerea raportată de femei în 11 zone ale corpului a fost mai mare decât la bărbați. Femeile suferă mai mult și de pe urma durerilor de cap, durerilor faciale și a durerilor abdominale.

Durerea atinge apogeul în jurul vârstei de 75 de ani

Cea mai abruptă creștere a durerii are loc înainte de vârsta de 55 de ani, atingând apogeul în jurul vârstei de 75 de ani în cazul durerilor de spate, șold și genunchi.

„O parte substanțială a durerii de-a lungul vieții se dezvoltă în timpul vieții adulte la vârsta adultă”, au scris autorii. „Per total, rezultatele noastre sugerează că, deși probabilitatea de a resimți durerea crește constant odată cu vârsta, cele mai invalidante forme de durere au urmat o traiectorie în U inversat, atingând un vârf la mijlocul sau sfârșitul vârstei adulte înainte de a scădea”, este constatarea autorilor.

Autorii au mai scris că durerea de intensitate mare atinge vârful în jurul vârstei de 50 de ani. Durerea generalizată atinge apogeul în jurul vârstei de 70 de ani.

„Această distincție, între acumularea durerii și durerea care se intensifică și apoi se rezolvă, are implicații directe asupra modului în care ar trebui concentrate prevenția și îngrijirea pe parcursul vieții.”, au declarat ei.

Studiul autorilor s-a concentrat pe diagnostice. Persoanele cu acces limitat la asistența medicală ar fi putut fi excluse. Din această cauză, ei au analizat ratele durerii auto-raportate.

„Traiectoriile au variat semnificativ în funcție de fenotip: durerile de cap, durerile abdominale și faciale au atins apogeul mai devreme în viață înainte de a scădea, în timp ce durerile musculo-scheletice au crescut, în general, progresiv odată cu vârsta. În zonele musculo-scheletice, durerea din partea superioară a corpului (inclusiv gâtul, umărul și cotul) a atins un vârf în jurul vârstei de mijloc și a scăzut ulterior, în timp ce durerea din partea inferioară a corpului (inclusiv spatele, șoldul și genunchiul) a continuat să crească pe parcursul vieții, ceea ce este în concordanță cu rolul mai mare al sarcinii mecanice și degenerative cumulative în zonele cu susținere a greutății.”, potrivit studiului.

Radiografia durerii în Europa de Est

Potrivit studiului, 18,3% din povara durerii la nivel global poate fi cauzată de fumat, obezitate și de lipsa asistenței medicale (27,1% în Europa de Est).

În Europa de Est, durerile atribuite fumatului au fost raportate în proporție de 8,5%, iar 11,2% din dureri au fost atribuite obezității. 8,6% din dureri au fost atribuite veniturilor mici.

Ce soluții au specialiști?

Faptul că durerea crește în intensitate la vârsta înaintată în cazul femeilor dovedește diferența de gen.

„Durerea crește cel mai abrupt înainte de vârsta de 55 de ani, în timpul anilor de muncă, îngrijire și reproducere ai femeilor. Este o dovadă puternică că diferența de gen în ceea ce privește durerea este reală, constantă și globală. Cu toate acestea, durerea femeilor este încă prea adesea ignorată, insuficient cercetată și insuficient tratată”, a spus profesorul Andrew Horne, directorul Centrului pentru Sănătate Reproductivă de la Universitatea din Edinburgh.

O soluție ar fi eliminarea decalajului social pentru ca toate femeile să primească tratamente mai bune și mai personalizate, indică profesorul.

„Eliminarea decalajului înseamnă luarea în serios a durerii femeilor în clinică, analizarea curentă a datelor în funcție de sex, finanțarea corespunzătoare a cercetării privind cauzele biologice și sociale și dezvoltarea de tratamente mai bune și mai personalizate pentru femei”, a adăugat acesta.

În multe zone ale planetei, femeile cu afecțiuni grave sunt încă ignorate sau nu-și permit un tratament adecvat. La femeile înaintate în vârstă din țările și regiunile subdezvoltate, prevalența estimată a durerii corporale a fost mult mai mare.

„Paradoxul tulburător este că femeile resimt mai multă durere, însă durerea lor este, de asemenea, mai probabil să fie ignorată, diagnosticată târziu sau tratată insuficient. Acest studiu arată că povara mai mare a durerii la femei este în întregul corp și într-o populație globală diversă”, a declarat Rebeccah Slater, profesoară de neuroștiințe pediatrice la Universitatea din Oxford.

Sursa Foto: Envato