Protest masiv la Ministerul Sănătății împotriva legii salarizării. Ambulanțierii acuză tăieri de venituri și reducerea sporurilor

Aproximativ 1.000 de angajați ai serviciilor publice de ambulanță din întreaga participă joi în fața Ministerului Sănătății, la apelul Federației Naționale Sindicale „Ambulanța” din România (FNSAR). Sindicaliștii susțin că noul proiect al Legii salarizării ar putea reduce veniturile personalului din sistemul de urgență.

UPDATE: La ora 16:00 liderii sindicali se vor întâlni cu Cseke Attila.

UPDATE: La ora 10:30 sindicaliștii vor pleca spre Ministerul Muncii, unde vor protesta împotriva noii grile salariale, propuse de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Știre inițială:

Protestul a început la ora 09:30 în fața Ministerului Sănătății și urmează să continue în fața Ministerului Muncii. Organizatorii spun că este una dintre cele mai ample acțiuni sindicale din istoria serviciilor publice de ambulanță.

Principalele nemulțumiri vizează diminuarea sporului de tură, a sporurilor pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus și sărbători legale, a sporului de gardă și a celui acordat pentru condiții deosebit de periculoase. De asemenea, FNSAR susține că noii coeficienți de salarizare nu garantează menținerea actualului nivel al veniturilor pentru o parte importantă a angajaților.

Potrivit organizatorilor, toate ambulanțele operative din serviciile publice vor afișa în cursul zilei mesaje cu inscripția „Protest Național”, fără ca activitatea de intervenție și acordare a asistenței medicale de urgență să fie afectată. Reprezentanții FNSAR au anunțat că protestele ar putea continua dacă revendicările sindicatului nu vor fi incluse în viitoarea lege a salarizării.

FOTO/VIDEO: Gândul