Ea este femeia pe care o ura cel mai mult Elena Ceaușescu. De ce nu o suporta soția dictatorului

Elena Ceaușescu a fost mai mult decât cea mai puternică femeie din România comunistă. Unii zic chiar că ea îl domina total pe Nicolae Ceaușescu, șeful statului cerând doar să fie executate ordinele trasate de soția sa. Într-o astfel de epocă, si supraviețuiești cuplului din fruntea țării era chiar o performanță, mai cu seamă dacă Prima Doamnă nu te suporta deloc!

Iar Violeta Andrei a reușit, în pofida numeroaselor piedici pe care Elena Ceaușescu i le-a pus neîncetat.

Ea este femeia pe care o ura cel mai mult Elena Ceaușescu

Violeta Andrei a fost o îndrăgită actriță în anii comunismului, una dintre cele mai frumoase femei din România. Însă, tot ea avea și eticheta de a fi „dușmanul” Elenei Ceușescu, fapt ce i-a adus numai probleme în viața personală, dar mai ales în carieră. Până la momentul decembrie 1989, Elena Ceaușescu a făcut tot posibilul pentru ca Violeta Andrei să nu primească niciun rol. Ba, mai mult, soției lui Ștefan Andrei, fost ministru de Externe al României, i s-a interzis și accesul pe micile ecrane, numele ei fiind complet ignorat de conducerea TVR!

„În 1965, am jucat în primul lungmetraj, apoi rolurile au venit unul după altul, până în 1972. Atunci a avut loc o întâlnire scurtă cu familia Ceauşescu, eram împreună cu soţul meu. Imediat după ce m-a văzut, soţia dictatorului a început să mă urască. Şi m-a urât toată viaţa, pur şi simplu! Pentru mine, Elena Ceauşescu a fost un coşmar care m-a urmărit aproape 20 de ani”, se destăinuia Violeta Andrei într-un interviu acordat Libertatea cu ani în urmă.

De ce nu o suporta soția dictatorului pe Violeta Andrei

Dincolo de frumusețea-i răvășitoare, Violeta Andrei avea şi o înaltă poziție socială, fiind soția unuia dintre cei mai puternici oameni din Partidul Comunist. Ștefan Andrei a condus Ministerul de Externe și a făcut-o excelent, având o imagine foarte apreciată în Occident, acolo unde a reușit să deschidă numeroase uși pentru Nicolae Ceaușescu. Tocmai faptul că Ștefan Andrei s-a căsătorit cu frumoasa actriță nu a picat bine cuplului Ceaușescu. Din câte se pare, Elena Ceaușescu dorea ca Ștefan Andrei să le devină ginere și, în acest sens, chiar l-ar fi sfătuit să divorțeze. Cum asta nu s-a întâmplat, tot veninul Elenei Ceaușescu s-a răsfrânt asupra actriței Violeta Andrei.

Într-un recent interviu, Violeta Andrei a declarat că, foarte probabil, Elena Ceaușescu a fost geloasă pe înfățișarea și frumusețea sa: „Eu nu fac nimic ca să-mi păstrez frumuseţea. Am avut norocul să mă nasc aşa. Să am părul bogat, un fund bombat, pulpiţe, braţe subţiri şi sâni frumoşi. Nu ţin regim alimentar, mănânc şi acum cartofi prăjiţi în untură cu cârnaţi şi am de când mă ştiu aceeaşi greutate, 50 de kilograme”.