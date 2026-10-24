În apropierea orașului Sciacca, din Sicilia, se află un loc neobișnuit, în care mii de chipuri sculptate în piatră și în trunchiurile copacilor transformă o grădină într-un univers aparte. Castello Incantato, cunoscut drept „Castelul fermecat”, este opera lui Filippo Bentivegna, un artist care și-a dedicat zeci de ani din viață acestui proiect și care a ajuns să fie considerat o figură importantă a artei outsider. Acesta a provenit dintr-o familie de pescari, a emigrat în SUA, apoi a revenit iar la locul natal. S-a stins din viață la 79 de ani.

Filippo a început să sculpteze chipuri din 1920

Filippo Bentivegna s-a întors din America în 1913 și s-a stabilit pe un teren de la marginea orașului Sciacca. Acolo a început să sculpteze chipuri în pietre și în copaci, o activitate pe care a continuat-o timp de decenii. Treptat, proprietatea sa s-a transformat într-un spațiu neobișnuit, populat de mii de reprezentări ale unor fețe umane.

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Se estimează că în Castello Incantato se află aproximativ 3.000 de capete sculptate. Unele sunt integrate în stânci, în timp ce altele apar pe trunchiurile copacilor sau printre formele naturale ale terenului. Fiecare chip contribuie la aspectul aparte al locului, care seamănă cu un muzeu în aer liber, creat de un singur om, fără să urmeze regulile tradiționale ale artei.

Bentivegna își numea sculpturile „oamenii lui” și le vorbea. De asemenea, se autointitula „Excelența Voastră”, un detaliu care a contribuit la imaginea sa neobișnuită. Pe lângă sculpturile realizate la suprafață, artistul ar fi săpat și tuneluri sub proprietate, extinzând și mai mult acest univers personal.

Un artist care a creat în afara regulilor tradiționale

Opera lui Filippo Bentivegna este asociată cu arta outsider, un termen folosit pentru creațiile realizate în afara circuitelor artistice convenționale și, adesea, fără o pregătire academică de specialitate. Acest tip de artă este apreciat pentru libertatea de expresie și pentru universurile personale pe care artiștii le construiesc, fără să urmărească neapărat tendințele sau regulile lumii artistice.

Castello Incantato a devenit, în timp, un punct de interes pentru cei atrași de artă, istorie și locuri neobișnuite. Grădina păstrează urmele unei munci desfășurate de-a lungul mai multor decenii și oferă o perspectivă asupra felului în care un singur om poate transforma un teren obișnuit într-o operă artistică de proporții impresionante.

Astăzi, numele lui Filippo Bentivegna este legat de acest spațiu din Sicilia, unde pietrele și copacii au devenit suporturi pentru mii de chipuri.

Filippo Bentivegna s-a născut la 3 mai 1888, în Sciacca, Sicilia, și a murit în 1967. A emigrat în America în 1913, iar după întoarcerea în Italia și-a dedicat zeci de ani sculptării miilor de chipuri în pietrele și copacii de pe proprietatea sa. Nu există informații certe care să confirme dacă a fost căsătorit sau dacă a avut copii.