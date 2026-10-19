Giancarlo Cristea a venit din Anglia cu o rețetă medicală pentru consum de cannabis. Procurorii i-au confiscat cele 25 g de „marfă”. După un an, i-au restituit tânărului stupefiantele. La mai puțin de o oră după, jandarmii l-au oprit și i-au confiscat din nou „medicamentul”

Psihoterapeutul Giancarlo Cristea și soția sa au avut parte de o experiență cel puțin inedită cu autoritățile române, după ce cuplului i s-au restituit cele 25 de grame de cannabis, confiscate în 2024, la sosirea din Marea Britanie în România. La aproximativ o oră de la decizia judecătorească, cei doi au fost opriți din nou de oamenii legi, care le-au confiscat încă odată stupefiantele.

„Epopeea canabisului” a dat bătăi de cap autorităților din România

„Epopeea canabisului” a început în iulie 2024, când psihoterapeutul Giancarlo Cristea și soția sa au ajuns pe aeroportul Otopeni din Marea Britanie cu o cantitate de 25 de grame de canabis, pentru care aveau prescripție medicală. Cum legea din România nu permite posesia de stupefiante, DIICOT-ul a confiscat pe loc „marfa”.

Giancarlo Cristea a luptat în instanță pentru a-și face dreptate, iar recent Curtea de Apel București a decis restituirea stupefiantelor, utilizate în scop medicinal.

Psihoterapeutul chiar s-a pozat cu punga de canabis primită de la DIICOT alături de avocații clujeni Sebastian Nagy și Raul Bud

Jandarmii confiscă canabisul, restituit anterior de judecătorii Curții de Apel

La aproximativ o oră de la decizia judecătorească, în timp ce Giancarlo Cristea se afla într-un taxi, alături de avocații săi, mașina a fost oprită de un echipaj de jandarmi. În urma verificărilor, autoritățile au găsit punga de canabis, care tocmai fusese restituită de magistrații Curții de Apel București, și au decis să o confiște. Mai mult, Giancarlo Cristea s-a ales și cu dosar penal.

”Ne-a oprit o dubă a Jandarmeriei și ne-au cerut să prezentăm ce avem asupra noastră. Ne-au spus că în baza legii 143/2000, deținerea de droguri se pedepsește.”, a relatat avocatul Nagy pentru Clujust.ro.

Prin hotărârea pronunțată în octombrie 2025 de Tribunalul Bucureșt și confirmată, apoi, de Curtea de Apel, judecătorii au stabilit că introducerea în țară de cannabis „nu este interzisă de plano și poate avea caracter legal” dacă persoanele în cauză dețin documente medicale.

Anterior, un alt judecător de la Tribunalul București a stabilit că faptele celor doi soți nu reprezintă o infracțiune, în ciuda acuzațiilor din partea procurorilor.

DIICOT a clasat dosarul

În ciuda acestei hotărâri, DIICOT a deschis o nouă acțiune în instanță și a solicitat confiscarea celor 25 de grame de canabis, pentru care cei doi soți dețineau prescripții și documente care atestau că a fost achiziționat din farmacie. Instanțele au respins cererea procurorilor și au obligat parchetul să le restituie celor doi soți tratamentul.

La capătul anchetei, DIICOT nu a mai trimis dosarul în instanță și a dispus clasarea lui pe motiv că fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege.

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