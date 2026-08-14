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Incendiu de proporții în Sectorul 1 al Capitalei. A fost emis RO-Alert

Ruxandra Radulescu
Incendiu de proporții în Sectorul 1 al Capitalei. A fost emis RO-Alert
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Un incendiu s-a produs în noaptea de joi spre vineri la o hală de pe strada Marginei, în Sectorul 1 al Bucureștiului, în zona Chitila – Service Nobel.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), la sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta în interiorul halei cu flacără deschisă și degajări mari de fum, existând totodată posibilitatea ca focul să se extindă.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate 20 de autospeciale cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime și o autospecială de descarcerare.

La fața locului au fost trimise și două echipaje SMURD. În zonă au fost mobilizate, de asemenea, forțe ale poliției și alte echipaje de intervenție.

Până la momentul transmiterii primelor informații oficiale, ISUBIF preciza că nu existau date privind eventuale victime.

FOTO/VIDEO: Gândul

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