Povestea pălăriei din blană de castor pe care Napoleon ar fi pierdut-o pe câmpul de luptă de la Waterloo. Cine a găsit-o și cu cât s-a vândut

O pălărie bicorn, despre care se crede că i-ar fi aparținut lui Napoleon Bonaparte, a fost vândută la o licitație organizată la Lyon, în Franța, pentru 350.000 de euro, deși legătura obiectului cu fostul împărat francez nu a fost niciodată dovedită pe deplin. Pălăria ar fi fost recuperată de pe câmpul de luptă de la Waterloo, o comună din Belgia, în 1815, de un căpitan olandez care lupta alături de britanici. Doar 19 dintre cele 120 de pălării pe care le-ar fi purtat Napoleon s-au menținut în stare bună și au fost găsite până în prezent.

Pălăria lui Napoleon ar fi fost luată de pe câmpul de luptă de la Waterloo

Pe 18 iunie 1815, Napoleon Bonaparte a suferit înfrângerea finală în bătălia de la Waterloo. Potrivit relatărilor despre istoria obiectului, pălăria din blană de castor ar fi fost luată de pe câmpul de luptă de căpitanul olandez baronul Arnout Jacques van Zuijlen van Nijevelt, care a luptat de partea britanicilor.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

După moartea baronului, în 1821, fără să lase moștenitori, pălăria ar fi ajuns mai întâi la omul care se ocupa de caii săi, apoi la frizerul acestuia. Obiectul a fost expus ulterior, în 1897, la Expoziția Universală de la Bruxelles.

Napoleon ar fi avut aproximativ 120 de pălării de acest fel

Pălăriile bicorn, cu două colțuri ridicate, au devenit una dintre imaginile reprezentative ale lui Napoleon. Se estimează că împăratul ar fi deținut aproximativ 120 de astfel de pălării de-a lungul carierei sale. Acesta obișnuia să le poarte cu vârful orientat lateral și să îndepărteze ornamentele decorative.

Doar 19 astfel de pălării, despre care se știe că au supraviețuit până în prezent, mai există.

Prețul a depășit de aproape zece ori estimarea inițială

Pe 18 iunie 2018, la împlinirea a 203 ani de la bătălia de la Waterloo, pălăria a fost scoasă la licitație în Lyon. Deși fusese estimată la o valoare cuprinsă între 30.000 și 40.000 de euro, obiectul a fost adjudecat pentru 350.000 de euro, echivalentul a aproximativ 407.000 de dolari la acea vreme.

Cumpărătorul a fost un european a cărui identitate nu a fost făcută publică. Chiar dacă autenticitatea legăturii cu Napoleon nu a fost confirmată pe deplin, istoria atribuită pălăriei și asocierea cu unul dintre cele mai cunoscute momente din istoria Europei au contribuit la interesul pentru obiect.