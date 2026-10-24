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Primăria Capitalei susține că fisura care a provocat evacuarea blocului din Drumul Taberei a fost descoperită încă de acum 9 ani. Decizia finală a Comitetului pentru situații de urgență privind locatarii imobilului

Ruxandra Radulescu
Primăria Capitalei susține că fisura care a provocat evacuarea blocului din Drumul Taberei a fost descoperită încă de acum 9 ani. Decizia finală a Comitetului pentru situații de urgență privind locatarii imobilului
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Primăria Capitalei transmite că fisura, din cauza căreia a fost evacuat blocul din Drumul Taberei sîmbătă 25 octombrie, a fost descoperită, de fapt, în 2017. Potrivit Municipalității, cauza ar fi problemele de scurgere de la canalizarea blocului. Locatarilor li s-ar fi propus consolidarea imobilului în urmă cu cinci, însă aceștia ar fi refuzat. Potrivit ultimelor informații, oamenilor li s-a permis să intre în locuințe, după ce Inspectoratului de Stat în Construcții a constatat că nu este afectată structura de rezistență a blocului.

UPDATE: Primăria București a anunțat că blocul din Drumul Taberei nu va fi evacuat, potrivit analizei făcute în cadrul Comitetului pentru Situații de Urgență.

„Blocul OD3 nu se evacuează! Este decizia luată în urmă cu puțin timp de către Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență.

Cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții au constatat că nu este afectată structura de rezistență a blocului.

În cadrul Comitetului, s-a decis ca Apa Nova și Termoenergetica să meargă să verifice conductele;
În plus, se va face un studiu geoelectric care să spună care e sursa infiltrațiilor.

Crăpătura între rosturile de dilatație există de mulți ani și a fost expertizată încă din 2017″, se arată în comunicatul instituției.

UPDATE: La intervenția din Drumul Taberei, personal de specialitate din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții a constatat că nu este afectată structura de rezistență a blocului, decizie în urma căreia s-a permis accesul locatarilor în bloc.

În vederea stabilirii unor măsuri unitare adoptate de autoritățile locale, astăzi, 24.10.2026, s-a întrunit în ședință extraordinară Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, urmând ca decizia comitetului să fie publicată pe pagina oficială a Instituției Prefectului Municipiului București.

UPDATE: Locatarilor li s-a permis să intre în locuințe.

Știre inițială:

Primăria afirmă că sistemul de canalizare prezintă scurgeri, care trebuie reparate de către locatarii, întrucât aceste defecțiuni au apărut pe proprietate privată.

„Crăpătura la blocul OD3 există de 9 ani!
Are 5 cm și a fost depistată încă de la prima expertiză, în 2017, între scările 1 și 2.
Cauza nu este calitatea proastă a construcției, ci problemele cu canalizarea blocului.
Există scurgeri, care trebuie remediate de locatari, fiind proprietate privată”, se arată în comunicatul Primăriei București.

„Blocul a fost expertizat de două ori: o dată în 2017, apoi în 2020”

Imobilul din Drumul Taberei a fost expertizat atât în 2017, cât și în 2020. În 2021, locatarilor li s-a propus consolidarea blocului, un proiect în valoare de 44,59 de milioane de lei, sumă ce urma a fi acoperită din fonduri europene.

„Blocul a fost expertizat de două ori: o dată în 2017, apoi în 2020, potrivit noului normativ P100-3/2019.
AMCCRS a finalizat documentația pentru consolidare în 2021.
Iar în 29 iunie 2021, Consiliul General al Municipiului București a votat proiectul 190, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici.
Costurile estimate ale consolidării se ridică la 44,59 milioane lei și urmau să fie acoperite prin PNRR.
Durata lucrării este de 14 luni”, mai precizează sursa citată.

De ce au refuzat locatarii consolidarea blocului

Locatarii ar fi refuzat lucrările de consolidare, întrucât ar fi presupus ca aceștia să-și părăsească locuințele, pe durata proiectului.

„LOCATARII AU REFUZAT CONSOLIDAREA

AMCCRS a discutat cu locatarii în 2021 și le-a propus o soluție de consolidare.
Au refuzat-o pe motiv că e prea invazivă. Au dorit o soluție prin care să nu se mute din bloc”, mai spune Primăria.

„Proprietarii au refăcut pe cont propriu expertiza tehnică”

Locatarii au demarat un proces de expertiză tehnică a imobilului în 2023, dar nu s-ar mai fi prezentat la Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS).

„Proprietarii au refăcut pe cont propriu expertiza tehnică, în 2023, dar nu au revenit la AMCCRS pentru continuarea demersurilor.
Pentru ca un imobil să fie consolidat, asociația de proprietari trebuie să vină cu toate documentele și să accepte soluția propusă”, se mai arată în comunicat.

2.800 de blocuri, încadrate cu risc seismic, sau în clase de urgență

Primăria București menționează că există 2.800 de blocuri, încadrate cu risc seismic, sau în clase de urgență.

„185 DE BLOCURI SUNT ÎN CONSOLIDARE
2.800 de blocuri au fost evaluate. Din acestea 415 sunt în risc seismic 1. Alte 450 sunt în risc seismic II, restul risc seismic 3 și în clase de urgență
În prezent, la AMCCRS, sunt în lucru 185 de blocuri cu risc seismic I, în diverse etape.”

A fost convocat Comitet pentru situații de urgență

Inspectorul-șef al ISU București-Ilfov, Irinel-Alexandru Precup, a declarat sâmbătă că echipajele de intervenție au verificat clădirea din Sectorul 6, după ce au fost semnalate probleme la fațada imobilului.

Irinel-Alexandru Precup a precizat că utilitățile au fost oprite și a anunțat că la ora 14:30 va fi un Comitet pentru situații de urgență la Dispeceratul integrat, pentru a stabili ce alte măsuri se impun în acest caz.

Un bloc din Capitală a fost evacuat sâmbătă, după ce un locatar a sesizat o fisură între două scări de bloc, de la nivelul etajului 5 până la nivelul etajului 8.

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