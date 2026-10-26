Guvernul pregătește prima reorganizare administrativă majoră a României din 1967 încoace, prin programul „START Reforma Administrativă”, a explicat ministrul Dezvoltării Alexandru Stoica la Antena 3. Nu mai puțin de 429 de localități cu o populație de până la 1.500 de locuitori sunt vizate de o comasare voluntară, un proces care va fi susținut prin stimulente financiare ca să convingă localitățile să accepte comasarea.

Prima reorganizare administrativă a României din 1967

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat că în cadrul Guvernului se lucrează la programul „START Reforma Administrativă”, menit să aducă prima reformă a sistemului administrativ românesc din ultimele aproape șase decenii.

„Știu că se vorbește de foarte mult timp despre această reformă, de 35 de ani, dar vreau să știți că avem un sistem administrativ din 1967. […] Nu mai putem funcționa cu localități de 70 de locuitori. Și atunci, în programul de guvernare, am cuprins startul reformei administrative, în care mergem pe comasare voluntară”, a declarat ministrul Dezvoltării la Antena 3.

Potrivit oficialului, comunitățile mici suferă din ce în ce mai mult din cauza lipsei finanțării și nu mai pot să se susțină singure sau să facă investiții majore.

Cum va funcționa comasarea voluntară și ce facilități primesc primăriile

Programul de guvernare prevede ca un număr de 429 de unități administrativ-teritoriale (UAT) cu cel mult 1.500 de locuitori să beneficieze prioritar de finanțare pentru comasarea voluntară. Astfel, două sau mai multe comune ar putea fuziona într-o singură entitate cu o singură primărie, cetățenii urmând să beneficieze de standarde înalte de calitate în ceea ce privește serviciile publice, crede Guvernul.

„Adoptăm cadrul legislativ pentru START Reforma Administrativă. UAT-urile care își integrează voluntar funcțiile administrative primesc susținere pentru dezvoltarea proiectelor de investiții, iar cele care decid prin procedură democratică să fuzioneze primesc, pentru o perioadă determinată, bonusuri investiționale și garanția menținerii punctelor locale de servicii”, se arată în programul guvernului Luca Niculescu.

Totodată, pachetul amplu de măsuri vizat de Executiv include și alte reforme structurale, precum reunificarea ANAF cu Autoritatea Vamală Română și reducerea numărului de instituții ale statului.