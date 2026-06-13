Tomac vrea să îi anuleze măsurile lui Bolojan de taxare a mamelor. Propune eliminarea CASS și majorarea indemnizației de creștere a copilului

Programul de guvernare al premierului desemnat Eugen Tomac propune eliminarea CASS pentru mame și majorarea indemnizației de creștere a copilului. Anterior, guvernul demis Ilie Bolojan a introdus CASS pentru indemnizația de creștere a copilului.

Ce spune programul de guvernare Tomac

În Capitolul 12, la pagina 49, punctul 8, apare:

„Eliminarea CASS pentru mame. Se acordă scutire de CASS pentru mamele cu copii sub o anumită vârstă. Impactul bugetar este minim, sub 0,02% din PIB; măsura reprezintă un semnal pro-natalitate clar.”

Imediat după aceasta, la punctul 9, programul propune și creșterea plafonului indemnizației pentru creșterea copilului de la 8.500 de lei la 10.000–12.000 de lei.

9. Creșterea plafonului indemnizației de creștere copil

„Plafonul se majorează de la 8.500 lei la 10.000-12.000 lei. Plafonul nu a fost crescut de un deceniu – penalizează direct categoria educată care a întârziat să facă copii; impact bugetar marginal.”

Bolojan a introdus CASS pentru mame

Guvernul Bolojan a venit, ca măsură de creștere a veniturilor bugetare, inclusiv cu CASS de 10% pentru indemnizațiile de creștere a copilului. Practic, o scădere a acestei indemnizații. Măsura a intrat în vigoare începând cu august 2025 și, nu este clar, în acest moment, cu cât a ajutat efortul mamelor la reducerea deficitului bugetar.

Devenit deja notoriu pentru tăierile în carne vie, aproape nimeni – mame, persoane cu handicap, copii – nu a scăpat de creșterile de taxe ale guvernului Bolojan, cu o excepție: companiile multinaționale sau companiile mari din România au primit de la Bolojan o înjumătățire a impozitului minim pe cifra de afaceri din 2026 și, din 2027, eliminarea acestui impozit.