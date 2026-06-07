Un bărbat ar fi tras mai multe focuri cu o armă letală în Lupeni, în plină zi. Patru persoane au fost rănite. Au fost transportate la spital duminică. Polițiștii, echipajele SMURD și alte structuri de intervenție au fost mobilizate de urgență la fața locului. Cauza conflictului este încă necunoscută. Poliția nu a confirmat dacă este vorba de o armă letală, dar imaginile sugerează că ar fi vorba de o armă cu glonț.

UPDATE: Agresorul a fost capturat

Bărbatul, care era căutat de polițiști, a fost prins, duminică seara. El va fi dus la audieri la Poliția Lupeni.

„La scurt timp de la sesizare, polițiștii în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne l-au depistat de bărbatul bănuit că ar fi executat focuri de armă asupra a patru persoane.

Bărbatul este în custodia polițiștilor. A fost deschis dosar de cercetare penală, urmând a fi dispuse măsurile legale în consecință, sub coordonarea procurorului”, au transmis reprezentanții IPJ Hunedoara.

UPDATE: În mașină s-ar fi aflat o femeie, presupusul ei partener, părinții acesteia și un copil de 9 ani

Potrivit surselor Gazeta de Dimineață, în mașină s-ar fi aflat cinci persoane: o femeie, presupusul ei partener, părinții acesteia și un copil de aproximativ 9 ani.

În urma atacului, patru persoane au fost rănite. Cea mai gravă situație ar fi fost cea a tatălui femeii, un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani, care a suferit răni în zona toracelui și a fost preluat de un echipaj SMURD. Răniți au fost și un bărbat originar din județul Galați, indicat de surse drept actualul partener al femeii, precum și femeia asupra căreia s-ar fi îndreptat inițial agresorul. O a patra victimă este mama femeii, care ar fi suferit leziuni ușoare.

Adulții au făcut scut în fața copilului

Copilul aflat în autoturism nu a fost rănit fizic. Potrivit informațiilor obținute de GDD, în timpul incidentului adulții ar fi încercat să îl protejeze, ferindu-l de focurile de armă.

Surse implicate în intervenție susțin că asupra victimelor s-ar fi tras în timp ce acestea se aflau în interiorul mașinii. Circumstanțele exacte în care s-a produs atacul urmează însă să fie stabilite de anchetatori. Primele date indică faptul că agresorul ar fi folosit un pistol cu muniție letală, ipoteză care urmează să fie confirmată oficial în cadrul anchetei.

Între timp, operațiunea autorităților continuă pe două direcții: acordarea asistenței medicale victimelor și căutarea bărbatului suspectat că a deschis focul, acesta fiind în continuare de negăsit la momentul publicării articolului.

Știrea inițială

Un incident incredibil a avut loc duminică, 7 iunie, în municipiul Lupeni, județul Hunedoara, unde un bărbat ar fi executat focuri de armă spre mai multe persoane.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, polițiștii au fost sesizați cu privire la incident și au intervenit de urgență la locul indicat.

La intervenție au participat echipaje de poliție, alături de echipaje SMURD și alte structuri specializate, care au acționat pentru acordarea asistenței medicale victimelor și pentru securizarea zonei. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a intervenit cu două ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime multiple. Din primele verificări efectuate de autorități, patru persoane au fost rănite și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Acțiunea este în dinamică.

FOTO – observator național tv