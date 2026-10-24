Un cuplu de români a ținut captivi doi bebeluși, după ce ar fi încercat să-i răpească de la mama lor. Inculpații riscă ani buni de închisoare

Un bărbat și o femeie din București sunt acuzați că au răpit doi copii nou-născuți de la o altă femeie de naționalitate indoneziană și i-au ținut captivi 24 de zile. Faptele s-au petrecut anul trecut, atât pe teritoriul României, cât și în Italia. Cuplul de români a semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției pentru săvârșirea unor infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal.

Potrivit anchetatorilor, în iulie 2025, cuplul de România, părinți ai unei fiice minore, a primit în locuința lor din Italia o femeie de naționalitate de indoneziană, pentru a-i ajuta la menaj.

În momentul când victima a rămas însărcinată cu gemeni, cuplul a încercat să o convingă pe această să le dea lor copiii pentru a-i crește. Cei doi români au încercat chiar să înșele autoritățile italiene și să se declare părinții biologici ai gemenilor.

Femeia nu a dorit să renunțe la cei doi copii, iar autoritățile italiene au intrat pe fir, privind comportamentul suspect al românilor și au demarat o anchetă. În acest timp, victima a fost mutată la un centru de asistență socială.

Românca s-a folosit de diferite tehnici de manipulare, pentru a o constrânge pe femeia indoneziancă. Inculpata ar fi inventat scenarii, potrivit cărora anumite persoane ar fi vrut să-i facă rău tinerei mamei.

În acest context, victima ar fi fost determinată să fugă din centrul de asistență în care fusese plasată de autoritățile italiene, să treacă fraudulos frontiera în România și să locuiască împreună cu cei doi inculpați la diferite adrese din Sectorul 5 al Capitalei.

Bebelușii ar fi fost luați sub pretextul că vor fi duși la Vatican

Momentul în care cei doi copii ar fi fost luați de la mamă a avut loc în zorii zilei de 2 iulie 2026, potrivit referatului procurorilor.

Anchetatorii susțin că M.F. ar fi convins-o pe femeie să scoată bebelușii în fața locuinței, spunându-i că aceștia urmau să fie preluați de misionari ai Bisericii Catolice și duși la Vatican, iar ea avea să ajungă ulterior acolo.

G.D.S., care ar fi avut fața acoperită, ar fi preluat cei doi copii, în vârstă de cinci luni la acel moment. Apoi, împreună cu M.F., ar fi plecat cu bebelușii, lăsând-o pe mamă să creadă că aceștia au murit.

24 de zile în captivitate, inclusiv într-o mașină

Potrivit procurorilor, cei doi inculpați au ținut bebelușii în captivitate timp de 24 de zile, împreună cu fiica lor biologică. În această perioadă, ar fi dormit într-un autoturism și și-ar fi asigurat traiul din cerșit și furturi. Comunicatul procurorilor menționează că unul dintre inculpați era dependent de droguri.

Cei doi au fost depistați de polițiști la 25 iulie 2026. În urma intervenției autorităților, bebelușii au fost salvați și înapoiați mamei lor.

Acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Judecătoriei Sectorului 5 București pentru soluționare. Pedepsele stabilite în acorduri urmează să fie analizate de instanță.